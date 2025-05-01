Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна 1 травня

Поле з кукурудзою. Фото: УНІАН

Минулого тижня українська кукурудза, яку відправляють за кордон, стабільно дорожчала завдяки активному попиту з боку Туреччини. Станом на зараз ціни на ринку залишаються помірними.

Про це повідомляють аналітики ASAP Agri.

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Як зазначається, ще одним важливим фактором, який впливав на вартість кукурудзи, був експорт культури до окремих азійських країн. Та при цьому аналітики вважають, що ціни на кукурудзу незабаром можуть стабілізуватися. Усе тому, що імпортна квота, яку встановили на рівні 1 млн тонн зі зниженим митом, майже вичерпана — за два місяці до запланованого терміну. Наразі доступними залишаються усього 12 тис. тонн.

Середні ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна 1 травня

Станом на 1 травня 2025 року тонна кукурудзи в Україні, коштує у середньому 10 256 гривень, йдеться на профільному порталі Tripoli.land. Це найвищий показник за останні 8 днів.

Ціни на кукурудзу у квітні. Скришот: Tripoli.land

Так, у середу, 23 квітня, середня вартість тонни кукурудзи становила 9 936 гривень, але в наступні дні ціни зростали. 24 квітня тонна подорожчала до 9 971 гривень, а 25 квітня — до 10 027 гривень.

В період з 26 квітня по 29 квітня середня ціна на кукурудзу підвищилася до 10 178 гривень за тонну, а 30 квітня зафіксувалася на позначці у 10 256 гривень. Ця ціна зберігається і станом на 1 травня.

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