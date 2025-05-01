Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит тонна 1 мая

Поле с кукурузой. Фото: УНИАН

На прошлой неделе украинская кукуруза, которую отправляют за границу, стабильно дорожала благодаря активному спросу со стороны Турции. По состоянию на сейчас цены на рынке остаются умеренными.

Об этом сообщают аналитики ASAP Agri.

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Что будет с ценами на кукурузу дальше

Как отмечается, еще одним важным фактором, который влиял на стоимость кукурузы, был экспорт культуры в отдельные азиатские страны. И при этом аналитики считают, что цены на кукурузу вскоре могут стабилизироваться. Все потому, что импортная квота, которую установили на уровне 1 млн тонн со сниженной пошлиной, почти исчерпана — за два месяца до запланированного срока. Сейчас доступными остаются всего 12 тыс. тонн.

Средние цены на кукурузу — сколько стоит тонна 1 мая

По состоянию на 1 мая 2025 года, тонна кукурузы в Украине стоит в среднем 10 256 гривен, согласно данным на профильном портале Tripoli.land. Это самый высокий показатель за последние 8 дней.

Цены на кукурузу в апреле. Скришот: Tripoli.land

Так, в среду, 23 апреля, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 9 936 гривен, но в последующие дни цены росли. 24 апреля тонна подорожала до 9 971 гривен, а 25 апреля — до 10 027 гривен.

В период с 26 апреля по 29 апреля средняя цена на кукурузу повысилась до 10 178 гривен за тонну, а 30 апреля зафиксировалась на отметке в 10 256 гривен. Эта цена сохраняется и по состоянию на 1 мая.

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