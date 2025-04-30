Ціни на нафту у 2025 році знижуються — що зараз відбувається на глобальному ринку

Танкер з нафтою. Фото: Unsplash

Світовий ринок нафти продовжує поринати у зону повної невизначеності через торгову війну проти всього світу, яку розпочав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Так, з початку квітня 2025 року найпопулярніша нафта марки Brent подешевшала на понад 15%.

Про це пише агентство Reuters.

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Чому знижуються ціни на нафту у світі

Як зазначається, 30 квітня ціни на нафту наблизилися до найбільшого місячного падіння майже за три з половиною роки. Усе через погіршення прогнозу попиту на паливо на фоні глобальної торговельної війни, а також через побоювання щодо збільшення пропозиції.

Як змінювалися ціни на нафту. Скриншот: Bloomberg

За даними журналістів:

ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,8% і наразі перебувають на рівні 63 доларів за барель;

ціни на американську нафту марки WTI знизилися на 1,8% і становлять 59,3 долара за барель.

При цьому з початку квітня Brent втратила у ціні 15,4%, а WTI — 17% — це найбільше відсоткове зниження з листопада 2021 року.

Агентство вказує, що ціни на нафту почали різко знижуватися після заяви Дональда Трампа про введення тарифів імпорт усіх без винятку товарів. А коли Китай відреагував відповідними митами — це тільки посилило напруженість на світовому ринку нафти.

Ситуацію не рятують навіть підписані Трампом укази про пом'якшення тарифів на імпорт автівок, оскільки тепер ціни на "чорне золото" знижуються ще й під впливом зростання пропозиції з боку країн ОПЕК+. До того ж учасники організації, як стало відомо виданню, хочуть збільшити обсяги видобутку, і планують обговорити це питання на засіданні альянсу, яке відбудеться 5 травня 2025 року.

Що ще варто знати

Тим часом тарифна політика США може сильно "вдарити" й по російській нафті. Так, Сенат країни вже отримав законопроєкт про запровадження додаткових санкцій проти країн, які поповнюють бюджет Кремля, купуючи російські нафтопродукти. Йдеться про додаткові мита, які обіцяють запровадити, якщо Москва й надалі затягуватиме мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, Євросоюз може посилити економічну співпрацю з Китаєм у відповідь на тарифний тиск з боку США. Переговори про партнерство мають відбутися під час візиту високопоставлених чиновників ЄС до Пекіну.

Раніше стало відомо, що Росія не може забезпечити паливом значну частину окупованих українських територій. Щоби розв'язати цю проблему, в Кремлі вирішили збудувати новий нафтопровід.