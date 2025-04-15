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Для українців подорожчає важливий продукт — що коштуватиме більше

15 квітня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Хліб в Україні подорожчає — скільки платитимуть громадяни у 2025 році
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Виробники хліба в Україні планують у 2025 році підвищувати ціни на свої вироби. Подорожчання пов'язане з загальною економічною тенденцією, яка триває з моменту повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук

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Марчук пояснив, що торік хлібобулочні вироби для українців подорожчали на 20%, а у 2025 році населенню слід готуватися до схожої ситуації.

"Ті самі тенденції зберігаються й у 2025 році, тому за цей рік ціна зросте ще приблизно на 20% – щомісяця додаватимуться 1,5-2% до ціни, яку ми маємо", — сказав він. 

За словами Марчука, ціни на хліб змінюються не тільки через проблеми в економіці. Змінюється й саме виробництво, оскільки дорожчають комплектуючі для заводів. До того ж на самих підприємствах бракує працівників, тож заводи автоматизовують виробничі процеси. 

"Також попит на продовольчу пшеницю зростає у світі, а її запаси скорочуються. Це провокує конкуренцію за зерно на міжнародних і внутрішніх ринках, що штовхає ціни догори", — підкреслив Денис Марчук. 

Нагадаємо, наразі українці витрачають більше, купуючі овочі, оскільки в продажі переважає імпортний продукт. Ціни мають знизитися, коли для населення стануть доступні українські овочі. 

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