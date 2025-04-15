Хліб в Україні подорожчає — скільки платитимуть громадяни у 2025 році

Для українців подорожчає важливий продукт — що коштуватиме більше
Виробники хліба в Україні планують у 2025 році підвищувати ціни на свої вироби. Подорожчання пов'язане з загальною економічною тенденцією, яка триває з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Чому українцям слід звикати до нових цін на хліб
Марчук пояснив, що торік хлібобулочні вироби для українців подорожчали на 20%, а у 2025 році населенню слід готуватися до схожої ситуації.
"Ті самі тенденції зберігаються й у 2025 році, тому за цей рік ціна зросте ще приблизно на 20% – щомісяця додаватимуться 1,5-2% до ціни, яку ми маємо", — сказав він.
За словами Марчука, ціни на хліб змінюються не тільки через проблеми в економіці. Змінюється й саме виробництво, оскільки дорожчають комплектуючі для заводів. До того ж на самих підприємствах бракує працівників, тож заводи автоматизовують виробничі процеси.
"Також попит на продовольчу пшеницю зростає у світі, а її запаси скорочуються. Це провокує конкуренцію за зерно на міжнародних і внутрішніх ринках, що штовхає ціни догори", — підкреслив Денис Марчук.
Нагадаємо, наразі українці витрачають більше, купуючі овочі, оскільки в продажі переважає імпортний продукт. Ціни мають знизитися, коли для населення стануть доступні українські овочі.
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