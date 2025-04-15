Хліб в Україні подорожчає — скільки платитимуть громадяни у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Виробники хліба в Україні планують у 2025 році підвищувати ціни на свої вироби. Подорожчання пов'язане з загальною економічною тенденцією, яка триває з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Реклама

Читайте також:

Чому українцям слід звикати до нових цін на хліб

Марчук пояснив, що торік хлібобулочні вироби для українців подорожчали на 20%, а у 2025 році населенню слід готуватися до схожої ситуації.

"Ті самі тенденції зберігаються й у 2025 році, тому за цей рік ціна зросте ще приблизно на 20% – щомісяця додаватимуться 1,5-2% до ціни, яку ми маємо", — сказав він.

За словами Марчука, ціни на хліб змінюються не тільки через проблеми в економіці. Змінюється й саме виробництво, оскільки дорожчають комплектуючі для заводів. До того ж на самих підприємствах бракує працівників, тож заводи автоматизовують виробничі процеси.

"Також попит на продовольчу пшеницю зростає у світі, а її запаси скорочуються. Це провокує конкуренцію за зерно на міжнародних і внутрішніх ринках, що штовхає ціни догори", — підкреслив Денис Марчук.

Нагадаємо, наразі українці витрачають більше, купуючі овочі, оскільки в продажі переважає імпортний продукт. Ціни мають знизитися, коли для населення стануть доступні українські овочі.

Також ми розповідали, про популярні товари у Сільпо. Відомо, чи можна купити їх зі знижкою.