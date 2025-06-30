Пенсії у 2025 році — у ПФУ уточнили, кому обмежили виплати

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості виплати пенсій у 2025 році. Йдеться про застосування обмежувальних коефіцієнтів до великих розмірів виплат, через що частина категорій громадян почала отримувати менше.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

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За інформацією фонду, з 2025 року під час дії воєнного стану почали діяти зміни, передбачені законом "Про Держбюджет України" на 2025 рік.

Згідно зі ст. 46, передбачається застосування обмежувальних коефіцієнтів до великих пенсій.

Йдеться про ті виплати, розмір яких перевищує десять прожиткових мінімумів, встановлених для непрацездатних осіб (цьогоріч показник становить 2 361 грн), тобто є більшим за максимальний розмір пенсії у 23,61 тис. грн.

Кому обмежили суми пенсій в Україні

Зміни торкнулися тих громадян, яким виплати були призначені відповідно до Митного кодексу та спецзаконів:

Про державну службу; Про прокуратуру; Про статус народного депутата України; Про Національний банк України; Про Кабінет Міністрів України; Про дипломатичну службу; Про службу в органах місцевого самоврядування; Про судову експертизу; Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів; Про наукову і науково-технічну діяльність; Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб; Постанови Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Відповідно до постанови №1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період дії воєнного стану", передбачені такі обмежувальні коефіцієнти до спецпенсій:

до частини пенсії, більшої за 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) та яка не перевищує 11 мінімумів (25 971 грн) встановлено коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, більшої за 11 мінімумів (25 971 грн), та не вищої за 13 мінімумів (30 693 грн) — 0,4;

до частини пенсії, більшої за 13 мінімумів (30 693 грн), та не вищої за 17 мінімумів (40 137 грн) — 0,3;

до частини пенсії, більшої за 17 мінімумів (40 137 грн), та не вищої за 21 мінімумів (49 581 грн) — 0,2;

до частини пенсії, більшої за 21 мінімумів (49 581 грн) — 0,1.

Проте коефіцієнти не стосуються пенсій громадян:

які брали безпосередню участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;

у разі втрати годувальника, призначених рідним загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб.



Раніше ми писали, кому потрібно повернути частину виплаченої пенсії у 2025 році. За даними ПФУ, держава може забрати кошти, якщо громадяни не повідомлять про зміни в обставинах, що впливають на суму пенсії.

Також ми розповідали, коли громадяни можуть втратити виплати з інвалідності. Так, якщо людині встановлена безстрокова інвалідність, то пенсію виплачуватимуть все життя, а якщо ні, то нарахування коштів припиниться у певні терміни.