Пенсії зростуть — які правила механізму добровільних внесків у 2025 році

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

Українським громадянам доступна можливість збільшення своєї майбутньої пенсійної виплати. Йдеться про сплату добровільних страхових внесків, що дозволяють збільшити заробітну плату для обчислення пенсії та отримати додаткову кількість страхового стажу.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посилання на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила механізму добровільних страхових внесків

За інформацією ПФУ, громадяни мають право робити добровільні внески на пенсійне страхування за укладеним договором. Також передбачена можливість повторних внесків, що дозволить, зокрема, особам, у яких немає повного страхового стажу, забезпечити вчасний вихід на пенсію. Українське законодавство дозволяє здійснення неодноразової сплати внесків в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Окрім того, сплачувати внески можна на користь й інших осіб.

Громадяни можуть сплачувати внески як під час офіційного працевлаштування, так і в період відсутності роботи, а також до призначення пенсії.

У 2025 році для того, щоб до стажу зарахувався один повний місяць, добровільний внесок має бути не нижчим від мінімального розміру страхового внеску. Йдеться про 22% від розміру мінімальної заробітної плати, яка нині становить 8 тис. грн.

Для сплати внесків, зокрема повторних за раніше укладеним договором, необхідно зробити кілька кроків на порталі Пенсійного фонду України. А саме:

пройти авторизацію на порталі ПФУ завдяки кваліфікаційному електронному підпису (КЕП), "Дія.Підпису", чи ID.GOV.UA;

у меню особистого кабінету ліворуч обрати пункт "Мої договори на добровільну участь";

натиснути на піктограму, яка позначена банківською картою у розділі, де зазначені прізвище, ім’я, по батькові особи, на користь якої укладено угоду;

у віконці, що виникне, треба вказати спосіб такого платежу: онлайн/платіжне доручення.

Після цього в особистий кабінет на порталі ПФУ надійде повідомлення щодо сплати внеску за себе чи на користь іншої особи.

Хто має право робити добровільні внески

Відповідна функція щодо неодноразової сплати внесків в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування буде корисною для:

працівників, які мають невеликі офіційні доходи, для збільшення майбутньої пенсії;

осіб, які працюють за кордоном, однак у майбутньому хотіли б отримувати українські пенсії;

громадян передпенсійного віку, які не мають достатньої кількості страхового стажу для вчасного призначення пенсії.

Нагадаємо, громадянам похилого віку надана можливість робити запити до Пенсійного фонду на перерахунок виплат, якщо виникло відповідне право. Такий сервіс доступний на порталі держпослуг "Дія".

Також повідомлялося, що українці скаржаться на проблеми з доступом до власної інформації в е-кабінеті на порталі Пенсійного фонду. У ПФУ зазначили, що це може бути пов'язано з технічними роботами чи перерахунком пенсій.