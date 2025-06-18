Право на пенсію та допомогу з інвалідності — хто може втратити у 2025 році

Виплати з інвалідності — чому іноді припиняють держпідтримку
Українське законодавство передбачає надання громадянам пенсії та допомоги з інвалідності. Однак у деяких випадках таку державну підтримку можна втратити.
Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).
Право на пенсію та допомогу з інвалідності у 2025 році
Згідно з правилами, розмір пенсії для людей з інвалідністю залежить від групи та страхового стажу (від 1 до 15 років). Суму вираховують у відсотках від звичайної пенсії за віком:
- для першої групи — 100%;
- для другої групи — 90%;
- для третьої групи — 50%.
Якщо у людини взагалі немає страхового стажу, однак інвалідність настала, то замість пенсії держава призначає допомогу. Зокрема, на таку виплату можуть розрахувати люди з інвалідністю з дитинства.
Сума виплати прив'язана до групи інвалідності та базується на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025-му показник становить 2 361 грн. Розміри допомоги цього наступні:
- для першої групи інвалідності з дитинства — 2 361 грн (100%);
- для другої групи — 1 888 грн (80%);
- для третьої групи — 1 416 грн (60%);
- для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 1 652 грн (70%).
У яких випадках громадяни можуть втратити виплати з інвалідності
Якщо громадянам встановлено безстрокову інвалідність, то пенсія виплачується все життя. Проте виплати з інвалідності не в усіх випадках є безстроковими, через що нарахування коштів зупиняється у разі настання відповідних термінів.
Якщо ж йдеться про державну соцдопомогу з інвалідності, то вона може залежати також від майнового стану людини.
Серед інших причин втрати пенсії або допомоги:
- негативні результати повторного проходження лікарської комісії/відсутність актуальних висновків;
- недотримання рекомендацій лікарської комісії/законодавства;
- покращення стану здоров’я одержувача виплати.
Раніше ми писали, що громадяни з інвалідністю можуть отримувати пенсійні виплати до 100% від пенсії за віком. Розмір залежить від групи та стажу.
Також повідомлялося, що українці можуть самостійно збільшити майбутню пенсійну виплату. Це доступно за рахунок сплати добровільних страхових внесків.
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