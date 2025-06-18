Право на пенсію та допомогу з інвалідності — хто може втратити у 2025 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання громадянам пенсії та допомоги з інвалідності. Однак у деяких випадках таку державну підтримку можна втратити.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Право на пенсію та допомогу з інвалідності у 2025 році

Згідно з правилами, розмір пенсії для людей з інвалідністю залежить від групи та страхового стажу (від 1 до 15 років). Суму вираховують у відсотках від звичайної пенсії за віком:

для першої групи — 100%;

для другої групи — 90%;

для третьої групи — 50%.

Якщо у людини взагалі немає страхового стажу, однак інвалідність настала, то замість пенсії держава призначає допомогу. Зокрема, на таку виплату можуть розрахувати люди з інвалідністю з дитинства.

Сума виплати прив'язана до групи інвалідності та базується на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025-му показник становить 2 361 грн. Розміри допомоги цього наступні:

для першої групи інвалідності з дитинства — 2 361 грн (100%);

для другої групи — 1 888 грн (80%);

для третьої групи — 1 416 грн (60%);

для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 1 652 грн (70%).

У яких випадках громадяни можуть втратити виплати з інвалідності

Якщо громадянам встановлено безстрокову інвалідність, то пенсія виплачується все життя. Проте виплати з інвалідності не в усіх випадках є безстроковими, через що нарахування коштів зупиняється у разі настання відповідних термінів.

Якщо ж йдеться про державну соцдопомогу з інвалідності, то вона може залежати також від майнового стану людини.

Серед інших причин втрати пенсії або допомоги:

негативні результати повторного проходження лікарської комісії/відсутність актуальних висновків;

недотримання рекомендацій лікарської комісії/законодавства;

покращення стану здоров’я одержувача виплати.

Раніше ми писали, що громадяни з інвалідністю можуть отримувати пенсійні виплати до 100% від пенсії за віком. Розмір залежить від групи та стажу.

Також повідомлялося, що українці можуть самостійно збільшити майбутню пенсійну виплату. Це доступно за рахунок сплати добровільних страхових внесків.