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Виплати з інвалідності — чому іноді припиняють держпідтримку

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Дата публікації: 18 червня 2025 06:10
Право на пенсію та допомогу з інвалідності — хто може втратити у 2025 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Право на пенсію та допомогу з інвалідності у 2025 році У яких випадках громадяни можуть втратити виплати з інвалідності

Українське законодавство передбачає надання громадянам пенсії та допомоги з інвалідності. Однак у деяких випадках таку державну підтримку можна втратити.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Право на пенсію та допомогу з інвалідності у 2025 році

Згідно з правилами, розмір пенсії для людей з інвалідністю залежить від групи та страхового стажу (від 1 до 15 років). Суму вираховують у відсотках від звичайної пенсії за віком:

  • для першої групи — 100%;
  • для другої групи — 90%;
  • для третьої групи — 50%.

Якщо у людини взагалі немає страхового стажу, однак інвалідність настала, то замість пенсії держава призначає допомогу. Зокрема, на таку виплату можуть розрахувати люди з інвалідністю з дитинства.

Сума виплати прив'язана до групи інвалідності та базується на розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025-му показник становить 2 361 грн. Розміри допомоги цього наступні:

  • для першої групи інвалідності з дитинства — 2 361 грн (100%);
  • для другої групи — 1 888 грн (80%);
  • для третьої групи — 1 416 грн (60%);
  • для неповнолітніх дітей з інвалідністю — 1 652 грн (70%).

У яких випадках громадяни можуть втратити виплати з інвалідності

Якщо громадянам встановлено безстрокову інвалідність, то пенсія виплачується все життя. Проте виплати з інвалідності не в усіх випадках є безстроковими, через що нарахування коштів зупиняється у разі настання відповідних термінів.

Якщо ж йдеться про державну соцдопомогу з інвалідності, то вона може залежати також від майнового стану людини.

Серед інших причин втрати пенсії або допомоги:

  • негативні результати повторного проходження лікарської комісії/відсутність актуальних висновків;
  • недотримання рекомендацій лікарської комісії/законодавства;
  • покращення стану здоров’я одержувача виплати.

Раніше ми писали, що громадяни з інвалідністю можуть отримувати пенсійні виплати до 100% від пенсії за віком. Розмір залежить від групи та стажу. 

Також повідомлялося, що українці можуть самостійно збільшити майбутню пенсійну виплату. Це доступно за рахунок сплати добровільних страхових внесків. 

виплати пенсії ПФУ гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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