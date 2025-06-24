Пенсії в Україні — кому загрожує примусове стягнення частини виплат у 2025 році

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деяким українським пенсіонерам потрібно буде повернути частину з нарахованої пенсійної виплати у 2025 році. При цьому, якщо це не зробити добровільно, то стягнення відбудеться через суд.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Кому потрібно повернути частину виплаченої пенсії у 2025 році

За даними Пенсійного фонду, держава має право повернути надмірно виплачені пенсії. Такий розвиток подій може чекати, якщо громадянин не повідомить ПФУ про зміну обставин, що впливають на розмір пенсії.

Пенсіонери мають пам'ятати, що мусять ставити до відома Пенсійний фонд, якщо:

влаштувались на роботу або почали вести підприємницьку діяльність (ФОП);

звільнилися з роботи чи припинили ведення підприємницької діяльності;

пенсіонер, якому виплачують пенсію за вислугу років, влаштувався на роботу за спеціальністю, що надає право на призначення такого виду пенсії (за законом, виплата пенсії за вислугу років має бути припинена);

змінилась адреса проживання;

змінився статус (наприклад, йдеться про статус ветеранів війни певних категорій);

змінились обставини, що дозволяли призначити доплату до пенсії (наприклад, у разі працевлаштування громадянина, якому надають доплату за утримання неповнолітніх дітей).

Також переплата пенсії можлива через те, що роботодавець міг подати недостовірні дані про розмір зарплати чи тривалість страхового стажу людини.

Які правила повернення надмірно виплачених коштів

За інформацією ПФУ, про зміни обставин, що впливають на розмір пенсійної виплати, потрібно повідомляти:

особисто, звернувшись у сервісний центр Пенсійного фонду;

дистанційно — через портал е-послуг ПФУ.

Для того, щоб повідомити фонд, громадянам відводиться 10 днів з моменту виникнення відповідних змін.

Повернення надмірно виплачених пенсій може бути як добровільним, так і примусовим через суд. При цьому у разі примусового повернення, то кошти будуть списуватимуся кожного місяця, доки не буде погашено всю суму боргу перед Пенсійним фондом. Проте сума буде обмежена 20% щомісячної пенсії.

Раніше ми писали, що у ПФУ розповіли, який розмір доплати до пенсії за почесне звання "Заслужений". Його присвоюють працівникам у низці сфер у 2025 році.

Також повідомлялося, що пенсію для УБД призначають за спеціальним законом. Зокрема, такій категорії громадян передбачена доплата у 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.