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Главная Финансы Заоблачные пенсии — кому из украинцев урезали выплаты в 2025 году

Заоблачные пенсии — кому из украинцев урезали выплаты в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 06:10
Пенсии в 2025 году — в ПФУ уточнили, кому ограничили выплаты
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях выплаты пенсий в 2025 году. Речь идет о применении ограничительных коэффициентов к большим размерам выплат, из-за чего часть категорий граждан начала получать меньше.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

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По информации фонда, с 2025 года во время действия военного положения начали действовать изменения, предусмотренные законом "О Госбюджете Украины" на 2025 год.

Согласно ст. 46, предусматривается применение ограничительных коэффициентов к большим пенсиям.

Речь идет о тех выплатах, размер которых превышает десять прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц (в этом году показатель составляет 2 361 грн), то есть больше максимального размера пенсии в 23,61 тыс. грн.

Кому ограничили суммы пенсий в Украине

Изменения коснулись тех граждан, которым выплаты были назначены в соответствии с Таможенным кодексом и спецзаконами:

  1. О государственной службе;
  2. О прокуратуре;
  3. О статусе народного депутата Украины;
  4. О Национальном банке Украины;
  5. О Кабинете Министров Украины;
  6. О дипломатической службе;
  7. О службе в органах местного самоуправления;
  8. О судебной экспертизе;
  9. О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  10. О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов;
  11. О научной и научно-технической деятельности;
  12. О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц;
  13. Постановления Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины.

Согласно постановлению №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период действия военного положения", предусмотрены следующие ограничительные коэффициенты к спецпенсиям:

  • к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и которая не превышает 11 минимумов (25 971 грн) установлен коэффициент 0,5;
  • к части пенсии, большей 11 минимумов (25 971 грн), но не выше 13 минимумов (30 693 грн) — 0,4;
  • к части пенсии, большей 13 минимумов (30 693 грн), но не выше 17 минимумов (40 137 грн) — 0,3;
  • к части пенсии, большей 17 минимумов (40 137 грн), но не выше 21 минимума (49 581 грн) — 0,2;
  • к части пенсии, больше 21 минимума (49 581 грн) — 0,1.

Однако коэффициенты не касаются пенсий граждан:

  • принимавших непосредственное участие в АТО, в осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;
  • в случае потери кормильца, назначенных родным погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц.


Ранее мы писали, кому нужно вернуть часть выплаченной пенсии в 2025 году. По данным ПФУ, государство может забрать средства, если граждане не сообщат об изменениях в обстоятельствах, влияющих на сумму пенсии.

Также мы рассказывали, когда граждане могут потерять выплаты по инвалидности. Так, если человеку установлена бессрочная инвалидность, то пенсию будут выплачивать всю жизнь, а если нет, то начисление средств прекратится в определенные сроки.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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