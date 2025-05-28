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Захист від шахраїв в Ощадбанку — як керувати лімітами

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Дата публікації: 28 травня 2025 06:01
Ощадбанк пояснив, як керувати лімітами для захисту коштів від шахраїв
Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть керувати лімітами на здійснення фінансових операцій для захисту від шахрайських дій. У фінустанові розповіли, як правильно встановлювати та знімати відповідні обмеження.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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У банку рекомендують керувати лімітами на картках та рахунках в рамках захисту від шахрайських дій та забезпечення безпеки власних коштів.

Можна управляти такими лімітами:

  • на перекази — встановивши максимальну суму, що дозволена для щоденних або щомісячних переказів;
  • на онлайн-покупки — встановивши обмеження на суми покупок в інтернеті;
  • на зняття готівки — встановивши максимальну суму, що дозволяється знімати щодня або щомісяця.

Як самому правильно змінити ліміти

Зокрема, ліміти за картками можна змінити самостійно в застосунку "Мобільний Ощад". Для цього треба:

  • обрати картку, з якої необхідно зняти ліміт;
  • перейти до її додаткових налаштувань;
  • обрати розділ "Ліміти на день";
  • знайти необхідний вид ліміту;
  • встановити нову суму ліміту або вимкнути його взагалі.

Також керувати обмеженнями можна у чат-боті Ощадбанку. Для цього необхідно:

  • натиснути "Розпочати";
  • вказати номер телефону;
  • обрати розділ "Головне меню";
  • перейти в розділ "Мої рахунки";
  • обрати продукт "Картка";
  • вказати останні чотири цифри необхідної картки;
  • натиснути "Ліміти".

"Якщо якась із операцій була відхилена через встановлені ліміти — оберіть "Спрацював ліміт". Якщо ви хочете заздалегідь зняти ліміт для розрахунків — оберіть "Зняти наперед", — пояснили у фінустанові.

Варто уважно стежити за фінансовими операціями на рахунках, а в разі виявлення підозрілих дій, негайно звертатися до операторів банку для блокування картки.

Раніше ми писали про те, що в Ощадбанку пояснили необхідність актуалізації даних. Також уточнили, навіщо вимагають оприлюднення обсягів грошових надходжень.

Також розповідали про платний сервіс смс-інформування. У банку пояснили, що клієнти можуть вимкнути послугу і не переплачувати 120 грн.

Ощадбанк гроші банки шахрайство банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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