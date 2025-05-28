Ощадбанк пояснив, як керувати лімітами для захисту коштів від шахраїв

Захист від шахраїв в Ощадбанку — як керувати лімітами
Клієнти державного "Ощадбанку" можуть керувати лімітами на здійснення фінансових операцій для захисту від шахрайських дій. У фінустанові розповіли, як правильно встановлювати та знімати відповідні обмеження.
Про це йдеться на офіційному порталі банку.
Ліміти в Ощадбанку для захисту від шахраїв
У банку рекомендують керувати лімітами на картках та рахунках в рамках захисту від шахрайських дій та забезпечення безпеки власних коштів.
Можна управляти такими лімітами:
- на перекази — встановивши максимальну суму, що дозволена для щоденних або щомісячних переказів;
- на онлайн-покупки — встановивши обмеження на суми покупок в інтернеті;
- на зняття готівки — встановивши максимальну суму, що дозволяється знімати щодня або щомісяця.
Як самому правильно змінити ліміти
Зокрема, ліміти за картками можна змінити самостійно в застосунку "Мобільний Ощад". Для цього треба:
- обрати картку, з якої необхідно зняти ліміт;
- перейти до її додаткових налаштувань;
- обрати розділ "Ліміти на день";
- знайти необхідний вид ліміту;
- встановити нову суму ліміту або вимкнути його взагалі.
Також керувати обмеженнями можна у чат-боті Ощадбанку. Для цього необхідно:
- натиснути "Розпочати";
- вказати номер телефону;
- обрати розділ "Головне меню";
- перейти в розділ "Мої рахунки";
- обрати продукт "Картка";
- вказати останні чотири цифри необхідної картки;
- натиснути "Ліміти".
"Якщо якась із операцій була відхилена через встановлені ліміти — оберіть "Спрацював ліміт". Якщо ви хочете заздалегідь зняти ліміт для розрахунків — оберіть "Зняти наперед", — пояснили у фінустанові.
Варто уважно стежити за фінансовими операціями на рахунках, а в разі виявлення підозрілих дій, негайно звертатися до операторів банку для блокування картки.
Раніше ми писали про те, що в Ощадбанку пояснили необхідність актуалізації даних. Також уточнили, навіщо вимагають оприлюднення обсягів грошових надходжень.
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