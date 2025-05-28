Ощадбанк пояснив, як керувати лімітами для захисту коштів від шахраїв

Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть керувати лімітами на здійснення фінансових операцій для захисту від шахрайських дій. У фінустанові розповіли, як правильно встановлювати та знімати відповідні обмеження.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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Ліміти в Ощадбанку для захисту від шахраїв

У банку рекомендують керувати лімітами на картках та рахунках в рамках захисту від шахрайських дій та забезпечення безпеки власних коштів.

Можна управляти такими лімітами:

на перекази — встановивши максимальну суму, що дозволена для щоденних або щомісячних переказів;

на онлайн-покупки — встановивши обмеження на суми покупок в інтернеті;

на зняття готівки — встановивши максимальну суму, що дозволяється знімати щодня або щомісяця.

Як самому правильно змінити ліміти

Зокрема, ліміти за картками можна змінити самостійно в застосунку "Мобільний Ощад". Для цього треба:

обрати картку, з якої необхідно зняти ліміт;

перейти до її додаткових налаштувань;

обрати розділ "Ліміти на день";

знайти необхідний вид ліміту;

встановити нову суму ліміту або вимкнути його взагалі.

Також керувати обмеженнями можна у чат-боті Ощадбанку. Для цього необхідно:

натиснути "Розпочати";

вказати номер телефону;

обрати розділ "Головне меню";

перейти в розділ "Мої рахунки";

обрати продукт "Картка";

вказати останні чотири цифри необхідної картки;

натиснути "Ліміти".

"Якщо якась із операцій була відхилена через встановлені ліміти — оберіть "Спрацював ліміт". Якщо ви хочете заздалегідь зняти ліміт для розрахунків — оберіть "Зняти наперед", — пояснили у фінустанові.

Варто уважно стежити за фінансовими операціями на рахунках, а в разі виявлення підозрілих дій, негайно звертатися до операторів банку для блокування картки.

Раніше ми писали про те, що в Ощадбанку пояснили необхідність актуалізації даних. Також уточнили, навіщо вимагають оприлюднення обсягів грошових надходжень.

Також розповідали про платний сервіс смс-інформування. У банку пояснили, що клієнти можуть вимкнути послугу і не переплачувати 120 грн.