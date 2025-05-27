Комісії в Ощадбанку — як пенсіонерам не платити за деякі послуги

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У державному "Ощадбанку" розповіли, як пенсіонерам та іншим малозабезпеченим громадянам не переплачувати за деякі послуги. Йдеться про сервіси, які мають безплатні альтернативи.

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Проблема з високими комісіями в Ощадбанку

Як зазначається в одному із повідомлень, громадянин звернувся до фінустанови з проханням пояснити, чому невпинно зростає комісія на смс-банкінг. Якщо раніше сервіс обходився у 3 грн, то нині вже стягують по 15 грн.

Клієнт зауважив, що банк вважається соціальним, адже обслуговує пенсіонерів та інших малозабезпечених громадян, однак зростання вартості послуг не враховує доходи вищевказаної категорії громадян.

"Ощадбанк, а не забагато 15 грн за СМС послугу?... Має бути якийсь здоровий глузд у банків, у людей мінімальні пенсії і зарплати. Чи вони по чому рівняються?", — йдеться у зверненні.

Як не переплачувати за послугу в Ощадбанку

Представник Ощадбанку відреагував на звернення, зазначивши, що затверджені тарифи за послугу смс-банкінг є зваженими. Їх встановлюють після детального аналізу пропозицій від інших банків.

Водночас, у фінустанові передбачена можливість відключення послуги смс-інформування. Такий сервіс не є обов'язковим для обслуговування. Його можна вимкнути та налаштувати безкоштовні Push-повідомлення.



"Якщо дана комісія для вас є завеликою, ви можете відмовитись від послуги та відключити її або перепідключити на безкоштовні Push-повідомлення", — повідомив співробітник банку.

Змінити вид надання відповідної послуги можна:

особисто в чат-боті банку;

через контакт-центр: 0800-210-800.

Джерело: Ощдабанк у Fb

Раніше ми писали про те, що військові скаржаться на державний Ощадбанк через виникнення різноманітних проблем з отриманням фінпослуг. Під невдоволення потрапили правила роботи банку.

Також розповідали про те, що з червня поточного року в Ощадбанку діятимуть нові ліміти на перекази. Зміни поширяться як на перекази між картками, так і за банківськими реквізитами IBAN.