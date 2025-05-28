Ощадбанк объяснил, как управлять лимитами для защиты средств от мошенников

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут управлять лимитами на осуществление финансовых операций для защиты от мошеннических действий. В финучреждении рассказали, как правильно устанавливать и снимать соответствующие ограничения.

Об этом говорится на официальном портале банка.

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В банке рекомендуют управлять лимитами на картах и счетах в рамках защиты от мошеннических действий и обеспечения безопасности собственных средств.

Можно управлять такими лимитами:

на переводы — установив максимальную сумму, разрешенную для ежедневных или ежемесячных переводов;

на онлайн-покупки — установив ограничения на суммы покупок в интернете;

на снятие наличных — установив максимальную сумму, что разрешается снимать ежедневно или ежемесячно.

Как самому правильно изменить лимиты

В частности, лимиты по картам можно изменить самостоятельно в приложении "Мобильный Ощад". Для этого нужно:

выбрать карту, с которой необходимо снять лимит;

перейти к ее дополнительным настройкам;

выбрать раздел "Лимиты на день";

найти необходимый вид лимита;

установить новую сумму лимита или отключить его вообще.

Также управлять ограничениями можно в чат-боте Ощадбанка. Для этого необходимо:

нажать "Начать";

указать номер телефона;

выбрать раздел "Главное меню";

перейти в раздел "Мои счета";

выбрать продукт "Карта";

указать последние четыре цифры необходимой карты;

нажать "Лимиты".

"Если какая-то из операций была отклонена из-за установленных лимитов — выберите "Сработал лимит". Если вы хотите заранее снять лимит для расчетов — выберите "Снять наперед", — пояснили в финучреждении.

Стоит внимательно следить за финансовыми операциями на счетах, а в случае обнаружения подозрительных действий, немедленно обращаться к операторам банка для блокировки карты.

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