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Защита от мошенников в Ощадбанке — как управлять лимитами

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Дата публикации 28 мая 2025 06:01
Ощадбанк объяснил, как управлять лимитами для защиты средств от мошенников
Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут управлять лимитами на осуществление финансовых операций для защиты от мошеннических действий. В финучреждении рассказали, как правильно устанавливать и снимать соответствующие ограничения.

Об этом говорится на официальном портале банка.

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В банке рекомендуют управлять лимитами на картах и счетах в рамках защиты от мошеннических действий и обеспечения безопасности собственных средств.

Можно управлять такими лимитами:

  • на переводы — установив максимальную сумму, разрешенную для ежедневных или ежемесячных переводов;
  • на онлайн-покупки — установив ограничения на суммы покупок в интернете;
  • на снятие наличных — установив максимальную сумму, что разрешается снимать ежедневно или ежемесячно.

Как самому правильно изменить лимиты

В частности, лимиты по картам можно изменить самостоятельно в приложении "Мобильный Ощад". Для этого нужно:

  • выбрать карту, с которой необходимо снять лимит;
  • перейти к ее дополнительным настройкам;
  • выбрать раздел "Лимиты на день";
  • найти необходимый вид лимита;
  • установить новую сумму лимита или отключить его вообще.

Также управлять ограничениями можно в чат-боте Ощадбанка. Для этого необходимо:

  • нажать "Начать";
  • указать номер телефона;
  • выбрать раздел "Главное меню";
  • перейти в раздел "Мои счета";
  • выбрать продукт "Карта";
  • указать последние четыре цифры необходимой карты;
  • нажать "Лимиты".

"Если какая-то из операций была отклонена из-за установленных лимитов — выберите "Сработал лимит". Если вы хотите заранее снять лимит для расчетов — выберите "Снять наперед", — пояснили в финучреждении.

Стоит внимательно следить за финансовыми операциями на счетах, а в случае обнаружения подозрительных действий, немедленно обращаться к операторам банка для блокировки карты.

Ранее мы писали о том, что в Ощадбанке объяснили необходимость актуализации данных. Также уточнили, зачем требуют обнародования объемов денежных поступлений.

Также рассказывали о платном сервисе смс-информирования. В банке объяснили, что клиенты могут отключить услугу и не переплачивать 120 грн.

Ощадбанк деньги банки мошенничество банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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