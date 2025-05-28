Ощадбанк объяснил, как управлять лимитами для защиты средств от мошенников

Защита от мошенников в Ощадбанке — как управлять лимитами
Клиенты государственного "Ощадбанка" могут управлять лимитами на осуществление финансовых операций для защиты от мошеннических действий. В финучреждении рассказали, как правильно устанавливать и снимать соответствующие ограничения.
Об этом говорится на официальном портале банка.
Лимиты в Ощадбанке для защиты от мошенников
В банке рекомендуют управлять лимитами на картах и счетах в рамках защиты от мошеннических действий и обеспечения безопасности собственных средств.
Можно управлять такими лимитами:
- на переводы — установив максимальную сумму, разрешенную для ежедневных или ежемесячных переводов;
- на онлайн-покупки — установив ограничения на суммы покупок в интернете;
- на снятие наличных — установив максимальную сумму, что разрешается снимать ежедневно или ежемесячно.
Как самому правильно изменить лимиты
В частности, лимиты по картам можно изменить самостоятельно в приложении "Мобильный Ощад". Для этого нужно:
- выбрать карту, с которой необходимо снять лимит;
- перейти к ее дополнительным настройкам;
- выбрать раздел "Лимиты на день";
- найти необходимый вид лимита;
- установить новую сумму лимита или отключить его вообще.
Также управлять ограничениями можно в чат-боте Ощадбанка. Для этого необходимо:
- нажать "Начать";
- указать номер телефона;
- выбрать раздел "Главное меню";
- перейти в раздел "Мои счета";
- выбрать продукт "Карта";
- указать последние четыре цифры необходимой карты;
- нажать "Лимиты".
"Если какая-то из операций была отклонена из-за установленных лимитов — выберите "Сработал лимит". Если вы хотите заранее снять лимит для расчетов — выберите "Снять наперед", — пояснили в финучреждении.
Стоит внимательно следить за финансовыми операциями на счетах, а в случае обнаружения подозрительных действий, немедленно обращаться к операторам банка для блокировки карты.
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