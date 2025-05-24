Ощадбанк пояснив, навіщо просить дані про обсяги фінансових операцій

Відділення Ощадбанку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" час від часу зобов'язані проходити процедуру актуалізації даних. Зокрема, у банку уточнили деякі нюанси щодо необхідності оприлюднення максимального щомісячного обсягу грошових надходжень.

Про це йдеться на офіційному порталі фінустанови.

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Що треба знати про актуалізацію даних в Ощадбанку

Необхідність актуалізації даних клієнта є обов'язком банку здійснювати належну перевірку своїх клієнтів з метою забезпечення актуальності отриманих документів згідно із законом 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Про необхідність актуалізувати дані банк надсилає клієнтам повідомлення у застосунок або особистий кабінет "Мобільний Ощад". Такі сповіщення надходять за 30 днів до потреби в оновленні даних або після цієї дати.

Для актуалізації даних дистанційно потрібно зробити такі кроки:

натиснути на відповідне повідомлення;

перейти до свого профілю у розділі "Ще";

здійснити перевірку інформації;

підтвердити у разі коректності;

за потреби внести зміни в анкеті та зберегти.

Вимога щодо максимального обсягу операцій

Також клієнти мають повідомляти банк про свій максимальний обсяг фінансових операцій (надходжень) протягом місяця.

Згідно з постановою Правління Національного банку від №110 "Про затвердження змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", діють вимоги щодо обов'язку клієнта повідомляти фінустанову про сумарні очікувані суми надходжень на всі рахунки та картки.

Метою впровадження відповідних вимог є прагнення запобігти відмиванню доходів, одержаних нелегальним шляхом та фінансуванню тероризму.

У банку дали поради, як порахувати обсяг фінансових операцій. Для цього потрібно визначити максимальну суму в гривні, яку очікує клієнт отримати на всі картки та рахунки (поточні, кредитні, депозитні — в гривні та іноземній валюті) сумарно протягом календарного місяця.

У разі очікування надходжень в іноземній валюті — варто вказати еквівалент відповідних сум у гривні відповідно до актуального курсу Нацбанку на час подачі інформації.

"При плануванні максимальної суми очікуваних надходжень не слід враховувати обсяг переказів між власними рахунками, що відкриті в Ощадбанку", — додали у фінустанові.

Раніше ми писали про платну послугу смс-інформування. Клієнтам, які не хочуть віддавати додатково 120 грн, дозволяється її вимкнути.

Також розповідали, що в Ощадбанку деяких клієнтів можуть чекати труднощі через повторні продажі мобільними операторами неактивних номерів новим абонентам. У фінустанові дали рекомендації, як уникнути проблем.