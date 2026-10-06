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Головна Фінанси Захист від шахраїв: що пропонує Ощадбанк власникам карток

Захист від шахраїв: що пропонує Ощадбанк власникам карток

Ua ru
6 жовтня 2026 06:01
Ощадбанк розповів, як убезпечити кошти від шахрайських дій за 25 грн щомісяця
Людина тримає банківську картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, як убезпечити кошти від шахрайських дій у 2026 році. Йдеться про небезпеку для рахунків в інтернеті, торгово-сервісних мережах, обману через дію психологічного тиску, викрадення готівки, знятої в банкоматі, чи в разі втрати платіжної картки. На це передбачена окрема послуга страхування.

Про це повідомив Ощадбанк на офіційній сторінці у Facebook, передає видання Новини.LIVE.

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Захист клієнтів Ощадбанку від шахраїв у 2026 році

Як повідомили у банку, клієнтам доступна додаткова послуга страхування платіжних карток від шахрайських дій. Такий сервіс гарантує:
 

  • Обслуговування клієнтів 24/7 протягом 365 днів;
  • Територія покриття охоплює всі країни перебування;
  • Термін страхування необмежений, від одного місяця;
  • Розмір страхової суми може коливатися від 50 000 до 200 000 грн.

Відповідна послуга захисту шахрайських дій для власників платіжних карток покриватиме такі ризики:

  1. Шахрайство, здійснене в Інтернет-мережі, торгово-сервісній мережі/банкоматах;
  2. Обман через психологічний тиск, виманювання даних/дублікат фінансового номеру;
  3. Викрадення готівкових коштів, знятих в касі банку чи з банкомату;
  4. Втрату платіжних карток.

Скільки коштує послуга та страхові суми

Для громадян доступні кілька рівнів захисту. Зокрема, у разі використання базового страхування за 25 грн/місяць, буде посилено захист в торгово-сервісній мережі, мережі Інтернет, під час операцій в банкоматі. Передбачається гарантована страхова сума у 50 000 грн, ліміт виплати за кожен випадок та кількість можливих випадків на рік — без обмежень.

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Також є розширене страхування за 50 грн/місяць. У разі шахрайства в мережі Інтернет та в іних випадках страхова сума на рік становитиме 100 000 грн.

Вдосконалене страхування за 100 грн/місяць передбачатиме надання страхової суми у 200 000 грн за рік.

Ощадбанк
Умови страхування. Джерело: Ощадбанк

Чи обов'язкове страхування в Ощадбанку та як оформити

У банку пояснили, що йдеться про пропозицію підключення послуги. Кожен клієнт має право на власний розсуд вирішувати, чи купувати додаткові послуги.

Якщо продукт клієнту не потрібен, він може відмовитися від нього, адже остаточне рішення залишається за ним.

Процедура оформлення можлива тільки в офісі банку за мінімального пакета документів.

"Страхування можна оформити у будь-якому відділенні Ощаду, маючи з собою лише паспорт та ІПН, а  захист діє по всьому світу!", — додали у банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році через Ощадбанк можна оформити виплати для родин. Банк є уповноваженою фінустановою, у якій можна відкрити спецрахунки. Зокрема, так можна оформити щомісячні виплати у розмірі 8 000 грн.   

Ще Новини.LIVE писали про те, що дехто не може зняти пенсії в Ощадбанку. Деякі клієнти розповіли, що необхідно чекати на доступ до власних пенсійних коштів кілька тижнів. Проблемою може стати збій у банкоматі чи терміналі, коли гроші списуються, однак пристрій їх не видає.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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