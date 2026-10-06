Ощадбанк рассказал, как защитить свои средства от мошенничества за 25 грн в месяц

Человек держит банковскую карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" объяснили, как защитить средства от мошенничества в 2026 году. Речь идет об опасности для счетов в интернете, торговых и сервисных сетях, обмана посредством психологического давления, хищения наличных, снятых в банкомате, или в случае утери платежной карты. На это предусмотрена отдельная услуга страхования.

Об этом сообщил Ощадбанк на официальной странице в Facebook, передает издание Новини.LIVE.

Реклама

Защита клиентов Ощадбанка от мошенников в 2026 году

Как сообщили в банке, клиентам доступна дополнительная услуга страхования платежных карт от мошеннических действий. Такой сервис гарантирует:

Обслуживание клиентов 24/7 в течение 365 дней;

Территория покрытия охватывает все страны пребывания;

Срок страхования неограничен, от одного месяца;

Размер страховой суммы может варьироваться от 50 000 до 200 000 грн.

Соответствующая услуга защиты от мошеннических действий для владельцев платежных карт будет покрывать следующие риски:

Мошенничество, совершенное в Интернете, торговых и сервисных сетях/банкоматах; Обман путем психологического давления, выманивание данных/дубликата финансового номера; Похищение наличных средств, снятых в кассе банка или из банкомата; Потеря платежных карт.

Сколько стоит услуга и страховые суммы

Гражданам доступно несколько уровней защиты. В частности, при использовании базового страхования за 25 грн./месяц будет усилена защита в торгово-сервисной сети, сети Интернет, во время операций в банкомате. Предусматривается гарантированная страховая сумма в размере 50 000 грн, лимит выплаты за каждый случай и количество возможных случаев в год — без ограничений.

Читайте также:

Также доступно расширенное страхование за 50 грн./месяц. В случае мошенничества в сети Интернет и в других случаях страховая сумма в год составит 100 000 грн.

Усовершенствованное страхование за 100 грн./месяц предусматривает выплату страховой суммы в размере 200 000 грн в год.

Условия страхования. Источник: Ощадбанк

Обязательно ли страхование в Ощадбанке и как его оформить

В банке пояснили, что речь идет о предложении подключения услуги. Каждый клиент имеет право по собственному усмотрению решать, приобретать ли дополнительные услуги.

Если продукт клиенту не нужен, он может отказаться от него, ведь окончательное решение остается за ним.

Оформить страховку можно только в отделении банка при наличии минимального пакета документов.

"Страхование можно оформить в любом отделении Ощадбанка, имея при себе только паспорт и ИНН, а защита действует по всему миру!", — добавили в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году через Ощадбанк можно будет оформить выплаты для семей. Банк является уполномоченным финансовым учреждением, в котором можно открыть специальные счета. В частности, таким образом можно оформить ежемесячные выплаты в размере 8 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторые люди не могут снять пенсии в Ощадбанке. Некоторые клиенты рассказали, что приходится ждать доступа к собственным пенсионным средствам несколько недель. Проблемой может стать сбой в работе банкомата или терминала, когда деньги списываются, но устройство их не выдает.