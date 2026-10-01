Ощадбанк може не дати доступу до пенсійних коштів: чому клієнти змушені чекати

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть чекати на доступ до власних пенсійних коштів кілька тижнів. Таке може трапитися у разі виникнення проблем з банкоматами чи терміналами, коли кошти списуються, однак не видаються пристроєм з різних причин.

Про такий випадок розповів один із клієнтів на порталі "Мінфін", передає видання Новини.LIVE.

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Втрата коштів з картки Ощадбанку у банкоматі

У 2026 році, навіть під час воєнного стану, держава продовжує нарахувати громадянам всі належні соціальні виплати через уповноважені фінустанови. Водночас, деякі клієнти, які отримують кошти на картки, не можуть отримати доступ до власної пенсії.

В одному з повідомлень громадянин розповів, що тривалий час не може розпоряджатися виплатами після того, як їх не видав банкомат.

Як зазначається, під час процедури списання відбулося, однак готівку не було видано.

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Чоловік звернувся до банку з відповідною проблемою, де підтвердили факт невидачі, однак кошти одразу не повернули. Там пояснили, що запит перебуває в обробці, необхідно зачекати.

Водночас громадянин повідомив, що через тривалу процедуру повернення залишився без грошей на невідомий термін у той час, коли потрібні кошти на медикаменти та прожиття.

"08 числа стався збій банкомата Ощадбанку, який не видав мені 16 000 гривень (моя пенсія). Того ж дня я написав заяву, номер у системі SC 149 55 881. Наступного дня я зміг зняти лише залишок у 4 000 грн. Інкасація банкомата відбулася ще 11 числа, надлишок моїх 16 000 грн було чітко виявлено і зафіксовано. Проте Ощадбанк досі не повернув мені гроші, на гарячій лінії кажуть "в роботі"... Я пенсіонер і через бюрократію банку залишився без грошей на ліки та життя", — йдеться у повідомленні.

Як діяти у разі невидачі грошей банкоматом

За інформацією фінустанови, якщо під час процедури отримання коштів з картки списалися кошти, однак банкомат їх не видав, то, передусім, необхідно звернутися до банку.

Для цього потрібно зателефонувати з фінансового номера телефону до контакт-центру за номером 0-800-210-800. Це необхідно, щоб перевірити чи кошти автоматично не повернулися на рахунок.

Якщо кошти списались, тоді слід звернутися до відділення банку та написати відповідну заяву на повернення.

Водночас варто розуміти, що заяву на повернення коштів необхідно подавати саме у тому банку, де було відкрито карту.

Скільки триває процедура повернення коштів

Процедура повернення втрачених у банкоматі коштів може бути тривалою. Якщо гроші не видав пристрій Ощадбанку з картки цієї фінустанови, то їх можуть повернути протягом 7-14 днів. Як правило, інкасацію банкоматів проводять раз на тиждень.

Проте аналогічне питання може вирішуватися більш тривалий термін. Якщо гроші були втрачені з картки іншого банку, то запит мають передати на розгляд в міжнародну платіжну систему. У такому разі термін розгляду заявки та повернення може становити 45−120 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли можуть чекати санкції на видаткові операції в Ощадбанку. Банк у рамках фінмоніторингу може блокувати кошти та запитувати документи або відомості, необхідні для встановлення їх легальності. Якщо клієнт не надасть, то його сповістять про обмеження.

Ще Новини.LIVE писали про те, у жовтні в Ощадбанку будуть діяти обмеження на фінансові онлайн-операції у мобільному застосунку/веббанкінгу. Такі заходи покликані убезпечити рахунки від шахраїв. Відомо, які діятимуть правила для дій в "Ощад24/7".