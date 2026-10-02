Ощадбанк дає змогу оформити щомісячну допомогу у 8 000 грн: як скористатись

Жінка біля відділення банку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році "Ощадбанк" є уповноваженою фінустановою, у якій можна відкрити спеціальні рахунки для зарахування нових державних виплат для підтримки українських родин. Зокрема, попередньо звернувшись до Пенсійного фонду України (ПФУ), через цей банк можна буде оформити щомісячну цільову грошову допомогу у розмірі 8 000 грн.

Про те, хто і за яких умов може отримати виплати, пише видання Новини.LIVE.

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Що варто знати клієнтам Ощадбанку про допомогу у 8 000 грн

Йдеться про реалізацію урядової програми підтримки родин з дітьми та створення умов, що сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю. Вона передбачає можливість оформлення нового виду державної соціальної допомоги для догляду за дитиною "єЯсла".

Відповідні виплати покликані покрити вартість послуг з догляду за дитиною віком від одного до трьох років. Зокрема:

послуги приватних закладів для дошкільнят;

послуги фізосіб-підприємців та юросіб, які надають послуги догляду за дітьми;

платні послуги у закладах дошкільної освіти (харчування дітей, проведення занять у гуртках, секціях, студіях).

Як відбуватиметься виплата коштів на дітей

Згідно з умовами програми, у 2026 році розмір допомоги для догляду за дитиною "єЯсла" становить:

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8 000 грн — на кожну дитину щомісяця;

12 000 грн — за дитину з інвалідністю щомісяця.

Починаючи з 2027 року, сума допомоги буде затверджена законом про Держбюджет на відповідний рік.

Виплати здійснюватимуть щомісячно шляхом нарахування коштів на поточний рахунок із спецрежимом використання "Дія.Картка".

Виплачена допомога "єЯсла" може бути використана упродовж 90 календарних днів з дати досягнення дитиною трирічного віку.

Як оформити допомогу та відкрити картку в Ощадбанку

Громадяни, які відповідають умовам, повинні написати заяву на призначення допомоги "єЯсла", подавши до Пенсійного фонду особисто, поштою чи через електронні сервіси. Також це можна зробити через засоби єдиного держпорталу "Дія".

До заяви слід додати:

свідоцтво про народження дитини;

для опікунів — копію рішення про встановлення опіки;

копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про вихід на роботу на повний робочий час;

довідку про підтвердження місця роботи із зазначенням роботи у режимі повного дня.

Ощадбанк є уповноваженою фінустановою, у якій можна відкрити спеціальні рахунки для зарахування допомоги за програмою "єЯсла".

Після звернення до Пенсійного фонду та отримання позитивного рішення про призначення виплат необхідно звернутися до банку, щоб відкрити спеціальний рахунок.

Допомогу призначать з місяця після досягнення дитиною однорічного віку та до досягнення нею трьох років включно.

Її почнуть виплачувати з місяця звернення.

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