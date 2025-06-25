ПриватБанк надає послугу із захисту коштів — що варто знати

Карта ПриватБанку в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" пропонує своїм клієнтам страхову послугу "Захист від шахрайства", що дозволить захистити власні кошти від різного виду шахрайства та в найкоротші терміни повернути вкрадені гроші. Там пояснили, що вважається страховим випадком та які є підстави для відмови в здійсненні виплат.

Про це йдеться на офіційному порталі фінустанови.

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Що передбачає "Захист від шахрайства" у ПриватБанку

Як зазначають у банку, клієнти можуть убезпечити себе від шахраїв, які вигадують різноманітні способи для отримання незаконним шляхом реквізитів банківських карток та іншої персональної інформації.

Серед найпоширеніших прикладів шахрайства:

здійснення переказів на рахунки шахраїв під їхнім тиском;

телефонне шахрайство;

інтернет-шахрайство;

створення підроблених сайтів;

зняття грошей із викрадених чи загублених карток.

Банк пропонує скористатися сервісом, покликаним захистити рахунки від різних видів шахрайства на суму 50 тис. грн. Коштує послуга 35 грн на місяць. Страховий тариф встановлено на рівні 0,840% від страхової суми.

Умови послуги в банку. Джерело: ПриватБанк

Що вважається страховим випадком та коли можуть не виплатити кошти

Як пояснили у банку, страховими випадками вважаються такі:

списання коштів із рахунку за допомогою підробленої чи викраденої картки;

оплата з рахунку за допомогою підроблених, втрачених або викрадених платіжних карток

оплата чи переказ в інтернеті за допомогою підробних сайтів, поштових розсилань, шкідливого програмного забезпечення

оплата чи переказ у системі Приват24 за допомогою доступу до фінансового номера телефону чи завдяки фішинговим сайтам.

оплата, переказ або отримання коштів з рахунку без картки за допомогою доступу до фінансового номера телефону.

телефонне шахрайство (вішинг).

Серед підстав для відмови в оплаті страхових виплат:

якщо було здійснено переказ на картку на прохання рідних чи знайомих через соцмережі та месенджери;

коли було переказано чи оплачено товари та послуги, які реалізуються через соцмережі;

коли страхувальник сам передав персональні дані, дані платіжної картки або здійснив переказ для отримання винагороди, виплати, виграшу та допомоги.

"Випадки, які зазначено вище, покриваються виключно якщо мають ознаки телефонного шахрайства, тобто страхувальник був введений в оману третіми особами в телефонному режимі в процесі комунікації (голосом)", — повідомили у банку.

Раніше ми писали про те, які є варіанти для повернення вкрадених шахраями грошей клієнтів ПриватБанку. Для цього необхідно звернутися до підтримки банку для створення запиту на оскарження фінансових операцій в міжнародній платіжній системі.

Також повідомляли, що ПриватБанк розриває співпрацю з клієнтами в рамках закону про фінмоніторинг. Відомо, які необхідні документи для виведення коштів на рахунки в інші банки.