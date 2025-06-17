Як через фінансовий номер не втратити доступ до Приват24 — деталі

Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк", які виїхали через війну за кордон, стикаються з проблемами доступу до мобільного застосунку через зміну фінансового номера телефону, до якого привʼязано рахунок. Відомо, як правильно дистанційно змінити відповідний номер.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сайті Мінфін.

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Відсутність доступу до Приват24 через перехід на інший номер

Як розповів один із клієнтів, після виїзду за кордон (Ізраїль) постала необхідність переходу на новий місцевий номер. Однак через це повністю втратив доступ до банківського застосунку, що позбавило можливості оперувати рахунками.

"Ми знаходимося з ТОТ в Ізраїлі. Моя картка прив'язана до українського номера 066***2, користуюсь карткою в Ізраїлі, але у мене не було доступу до додатку "Приват24" і я хотів змінити фінансовий номер на ізраїльський +972***4, тепер я не можу себе ідентифікувати та додзвонитися, щоб мені допомогли. Мені недоступний додаток ні за одним номером. Коли потрібна смс, вона не доходить, а номер телефону значиться інший, коли дзвонити з-за кордону. Я завжди на зв'язку на ізраїльському номері", — йдеться у зверненні.

Як правильно прив'язати новий фінансовий номер до картки

Відповідно до даних ПриватБанку, у разі зміни номера телефону клієнти можуть зателефонувати до служби підтримки банку за контактом:

3700 — для дзвінків в Україні;

+38-073-716-11-31 — для тих, хто перебуває за кордоном.

Представники банку мають замінити номер мобільного телефону на актуальний, однак прив'язати можна виключно номер українського оператора.

Також можна владнати таку проблему у чаті банку. Для цього клієнт банку повинен мати доступ до камери, щоб показати оператору український паспорт для ідентифікації особи.

Проте, якщо у клієнтів ще є змога входити у застосунок, то можуть самі замінити фінансовий номер на інший за наявності старого. Для підтвердження відповідної операції треба знати PIN-код від картки. Для цього потрібно зробити кілька кроків у Приват24:

натиснути пункт "Безпека";

обрати розділ "Зміна логіна";

натиснути "Далі";

зазначити PIN-код картки;

ввести новий номер телефону;

зазначити код з повідомлення, що прийде на номер.

Номер оновиться одразу з наступним входом у банківський застосунок.

Нагадаємо, ПриватБанк планує ввести фіксовану ціну за послугу відправлення карток по Україні та за кордон. Такі зміни запрацюють із січня 2026 року.

Також ми розповідали, що ПриватБанк дав рекомендації, кому потрібно пройти актуалізацію даних. Таку процедуру необхідно проходити навіть тоді, коли персональна інформація клієнтів не змінилась.