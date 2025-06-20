ПриватБанк допустив крадіжку у клієнтки 85 тис. грн — як повернути кошти

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Клієнтка держфінустанови "ПриватБанк" втратила 85 тис. грн через шахрайську транзакцію з іншої країни. У банку пояснили, що кошти можна повернути, сформувавши запити на оскарження операцій в міжнародній платіжній системі.

Про це йдеться на сторінці ПриватБанку у Facebook.

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Як сталося шахрайське списання коштів у ПриватБанку

В одному з повідомлень громадянка розповіла про втрату коштів з рахунку ПриватБанку через шахраїв. Транзакція відбулася з іншої країни без попереднього повідомлення.

"У моєї мами сьогодні шахраї зняли з карти 85 тис. грн! Транзакція, типу, з іншої країни... Чому не виникло питань і не було повідомлено клієнта про дивне зняття великої суми з іншої країни?" — йдеться у повідомленні.

Які є варіанти для повернення грошей клієнтів ПриватБанку

Представник ПриватБанку відреагував на звернення, зазначивши, що шахрайське списання в інтернеті можливе за умови володіння даними картки. Це може бути СVV код, термін дії, номер картки. Доступ до такої інформації шахраї могли отримати як з необережності самого клієнта через ненадійні сайти, так і через те, що вони діють більш витонченими методами.

Для того, щоб повернути кошти, клієнт може звернутися до підтримки банку для формування запиту на оскарження операцій в міжнародній платіжній системі.

Так, якщо при вказаному платежі не було введено 3D-secure пароль (тобто не надійшло СМС-повідомлення на номер телефону), шанси оскаржити відповідну операцію і повернути кошти розцінюються як високі.

"Однак хочемо звернути увагу на те, що розгляд подібних справ суворо регламентовано правилами платіжних систем і може зайняти від 45 до 120 днів", — додали у банку.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Fb

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк іноді стягує додаткову плату, якщо якийсь із рахунків неактивний. Фінустановою передбачена комісія за обслуговування неактивних рахунків.

Також ми розповідали про те, що клієнти ПриватБанку іноді мають труднощі з розрахунком карткою. Йдеться про затримки у списанні грошей за проїзд у метрополітені.