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Головна Фінанси Як із заблокованих рахунків ПриватБанку вивести кошти

Як із заблокованих рахунків ПриватБанку вивести кошти

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 07:01
ПриватБанк може блокувати рахунки — які треба документи для виведення коштів
Банківський застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Проблема розблокування рахунків у ПриватБанку Чому ПриватБанк блокує рахунки та як вивести кошти

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує розривати співпрацю з деякими клієнтами в рамках виконання норм закону про фінансовий моніторинг. Блокування рахунків загрожує також громадянам, які виїхали за кордон. 

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки.

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Проблема розблокування рахунків у ПриватБанку

Як зазначив клієнт банку в одному з повідомлень, він виїхав за кордон й одного дня банк без попереджень припинив обслуговування, заблокувавши рахунки. Вивести кошти на рахунок іншої фінустанови виявилось складно, оскільки необхідна довірена особа та певні документи.

 "... знаючи, що я виїхав з України, просто заблокували рахунок в односторонньому порядку. Коли я прошу їх розповісти, яку саме довіреність треба, щоб я міг отримати свої гроші через довірену людину, вони відповідають, що нічого не знають, і це мої проблеми... Уточнити яку саме інформацію потрібно вказати в дорученні немає можливості", — розповів клієнт.

Чому ПриватБанк блокує рахунки та як вивести кошти

За інформацією банку, відповідні дії фінустанови відбуваються у законній площині. ПриватБанк має право на певних підставах припиняти подальшу співпрацю з клієнтами, вживаючи необхідні заходи у сфері "запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". 

Відповідно до законодавства, банк може не уточнювати причини такого рішення.

У подібних випадках ПриватБанк надає право клієнтам перерахувати кошти із заблокованих карток на рахунки в інші банки.

У списку документів для переведення грошей із заблокованого рахунку:

  • реквізити рахунку, відкритого в іншій фінустанові на ім’я клієнта;
  • документи з підтвердженням повноважень розпоряджатись рахунками (якщо людина діє не особисто, а через представника);
  • документ, що посвідчує особу (паспорт чи інший документ);
  • документ, де засвідчується реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ІПН).
  • заява про перерахунок залишків грошей на інший рахунок.

Нагадаємо, у ПриватБанку попередили, що іноді можливі затримки у нарахуванні перших пенсійних коштів на картки. Проте ситуацію можна прискорити самостійно. 

Також ми писали, що в ПриватБанку введуть плату за один зі своїх сервісів, починаючи з січня 2026 року. Йдеться про комісію за сервіс міжнародної доставки перевипущених карт. 

ПриватБанк гроші банки банківські рахунки блокування
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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