ПриватБанк предоставляет услугу по защите средств — что стоит знать

Защита от мошенничества в ПриватБанке — что предлагают клиентам
Государственный "ПриватБанк" предлагает своим клиентам страховую услугу "Защита от мошенничества", что позволит защитить собственные средства от различного вида мошенничества и в кратчайшие сроки вернуть украденные деньги. Там объяснили, что считается страховым случаем и какие есть основания для отказа в осуществлении выплат.
Об этом говорится на официальном портале финучреждения.
Что предусматривает "Защита от мошенничества" в ПриватБанке
Как отмечают в банке, клиенты могут обезопасить себя от мошенников, которые придумывают различные способы для получения незаконным путем реквизитов банковских карт и другой персональной информации.
Среди самых распространенных примеров мошенничества:
- осуществление переводов на счета мошенников под их давлением;
- телефонное мошенничество;
- интернет-мошенничество;
- создание поддельных сайтов;
- снятие денег с похищенных или утерянных карт.
Банк предлагает воспользоваться сервисом, призванным защитить счета от различных видов мошенничества на сумму 50 тыс. грн. Стоит услуга 35 грн в месяц. Страховой тариф установлен на уровне 0,840% от страховой суммы.
Что считается страховым случаем и когда могут не выплатить средства
Как пояснили в банке, страховыми случаями считаются следующие:
- списание средств со счета с помощью поддельной или похищенной карты;
- оплата со счета с помощью поддельных, утраченных или похищенных платежных карт;
- оплата или перевод в интернете с помощью поддельных сайтов, почтовых рассылок, вредоносного программного обеспечения;
- оплата или перевод в системе Приват24 с помощью доступа к финансовому номеру телефона или благодаря фишинговым сайтам;
- оплата, перевод или получение средств со счета без карты с помощью доступа к финансовому номеру телефона;
- телефонное мошенничество (вишинг).
Среди оснований для отказа в оплате страховых выплат:
- если был осуществлен перевод на карту по просьбе родных или знакомых через соцсети и мессенджеры;
- когда было переведено или оплачено товары и услуги, которые реализуются через соцсети;
- когда страхователь сам передал персональные данные, данные платежной карты или осуществил перевод для получения вознаграждения, выплаты, выигрыша и помощи.
"Случаи, которые указаны выше, покрываются исключительно если имеют признаки телефонного мошенничества, то есть страхователь был введен в заблуждение третьими лицами в телефонном режиме в процессе коммуникации (голосом)", — сообщили в банке.
Ранее мы писали о том, какие есть варианты для возврата украденных мошенниками денег клиентов ПриватБанка. Для этого необходимо обратиться в поддержку банка для создания запроса на обжалование финансовых операций в международной платежной системе.
Также сообщали, что ПриватБанк разрывает сотрудничество с клиентами в рамках закона о финмониторинге. Известно, какие необходимы документы для вывода средств на счета в другие банки.
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