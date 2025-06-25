ПриватБанк предоставляет услугу по защите средств — что стоит знать

Карта ПриватБанка в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предлагает своим клиентам страховую услугу "Защита от мошенничества", что позволит защитить собственные средства от различного вида мошенничества и в кратчайшие сроки вернуть украденные деньги. Там объяснили, что считается страховым случаем и какие есть основания для отказа в осуществлении выплат.

Об этом говорится на официальном портале финучреждения.

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Как отмечают в банке, клиенты могут обезопасить себя от мошенников, которые придумывают различные способы для получения незаконным путем реквизитов банковских карт и другой персональной информации.

Среди самых распространенных примеров мошенничества:

осуществление переводов на счета мошенников под их давлением;

телефонное мошенничество;

интернет-мошенничество;

создание поддельных сайтов;

снятие денег с похищенных или утерянных карт.

Банк предлагает воспользоваться сервисом, призванным защитить счета от различных видов мошенничества на сумму 50 тыс. грн. Стоит услуга 35 грн в месяц. Страховой тариф установлен на уровне 0,840% от страховой суммы.

Условия услуги в банке. Источник: ПриватБанк

Что считается страховым случаем и когда могут не выплатить средства

Как пояснили в банке, страховыми случаями считаются следующие:

списание средств со счета с помощью поддельной или похищенной карты;

оплата со счета с помощью поддельных, утраченных или похищенных платежных карт;

оплата или перевод в интернете с помощью поддельных сайтов, почтовых рассылок, вредоносного программного обеспечения;

оплата или перевод в системе Приват24 с помощью доступа к финансовому номеру телефона или благодаря фишинговым сайтам;

оплата, перевод или получение средств со счета без карты с помощью доступа к финансовому номеру телефона;

телефонное мошенничество (вишинг).

Среди оснований для отказа в оплате страховых выплат:

если был осуществлен перевод на карту по просьбе родных или знакомых через соцсети и мессенджеры;

когда было переведено или оплачено товары и услуги, которые реализуются через соцсети;

когда страхователь сам передал персональные данные, данные платежной карты или осуществил перевод для получения вознаграждения, выплаты, выигрыша и помощи.

"Случаи, которые указаны выше, покрываются исключительно если имеют признаки телефонного мошенничества, то есть страхователь был введен в заблуждение третьими лицами в телефонном режиме в процессе коммуникации (голосом)", — сообщили в банке.

Ранее мы писали о том, какие есть варианты для возврата украденных мошенниками денег клиентов ПриватБанка. Для этого необходимо обратиться в поддержку банка для создания запроса на обжалование финансовых операций в международной платежной системе.

Также сообщали, что ПриватБанк разрывает сотрудничество с клиентами в рамках закона о финмониторинге. Известно, какие необходимы документы для вывода средств на счета в другие банки.