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Головна Фінанси Захисні елементи старих доларів: у ПриватБанку назвали нюанси

Захисні елементи старих доларів: у ПриватБанку назвали нюанси

Ua ru
24 вересня 2026 07:01
Долари старого зразка: у ПриватБанку пояснили, чи виправдана недовіра
Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли про те, які діють правила фінансових операцій з доларами більш старих зразків. Там запевнили, що клієнтам не можуть відмовляти у прийманні таких купюр через роки випуску. Також уточнили деякі нюанси в дизайні та захисті американської валюти.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію фінустанови.

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Долари США старого зразка у ПриватБанку 

У банку зазначили, що працівники фінустанови приймають банкноти всіх років, починаючи з 1914 року, проте виключно за умови відповідності дизайну таких купюр вимогам Федеральної резервної системи Сполучених Штатів щодо елементів захисту.

У фінустанові наголошують, що в США жодні старі банкноти з обігу не вилучали, а тому юридично різниці між купюрами різних років немає.

Зокрема, дизайн купюри номіналом 5 доларів змінювався чотири рази з XX сторіччя. Нинішній варіант від 2008 року зробили світлішим. Найбільш "стабільними" вважаються банкноти номіналом 1 долар та 2 долари. Зокрема, купюра номіналом 1 долар не змінювалась з 1963 року, а купюра номіналом 2 долари — з 1975 року. 

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Зміна дизайну викликана намаганням поліпшити захист банкнот. З розвитком технологій ФРС став випускати нові банкноти, які шахраям складніше підробити.

долари старі
Долари старих зразків. Джерело: ПриватБанк

Під час оновлення додаються захисні елементи. Так, у купюрах до 1996 року немає інфрачервоної захисної нитки, а тому вони не світяться у валютних детекторах під час перевірки справжності банкноти.

Купюри номіналом 100 доларів змінили відтінок із зеленуватого на блакитний. "Новими" вважаються сині долари з 3D-стрічкою. Вони перебувають в обігу з 2013 року, хоча на купюрах вказано SERIES 2009A (рік, коли був затверджений дизайн).

долари США
Долари різних років випуску. Джерело: ПриватБанк

Як діяти у разі відмови банку у прийманні старих доларів

У банку наголошують, що політика уряду США полягає в тому, що всі дизайни купюр повинні розцінюватися як законні платіжні засоби. Відповідно, якщо у касі відмовлять приймати банкноту виключно через рік випуску, то це вважатимуть порушенням вимог НБУ.

У такому разі клієнти можуть поскаржитися на банк регулятору.  

У ПриваБанку наголосили, що навіть якщо у США почнеться процедура з виведення деяких купюр з ринку, то вона буде довготривалою. Кілька років старі купюри можна буде без проблем обміняти в банках.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти у разі блокування коштів ПриватБанку. За даними фінустанови, у рамках закону про запобігання  відмиванню доходів під обов'язкову перевірку підпадають операції з великими сумами грошей. Зокрема, таке може спіткати виплати за загиблих бійців. У ПриватБанку пояснили, що потрібно для зняття обмежень. 

Ще Новини.LIVE писали, як замовити валюту у ПриватБанку. Для цього діє спеціальний сервіс у "Приват24". Зокрема, громадянин має право вказати вдалу для нього дату, час та зручне відділення. Проте слід звертати увагу на ліміти, адже у фінустанові діють добові обмеження на видачу готівки. 

ПриватБанк гроші банки валюта долари
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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