Правила зняття валюти у ПриватБанку: як замовити та добові обмеження у вересні

Застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть знімати гроші в іноземній валюті з платіжних карт за чіткими правилами, дотримуючись добових лімітів. Водночас в касах відділень не завжди може бути наявна сума, а також купюри нових зразків. Щоб цього уникнути, клієнтам рекомендують робити попереднє замовлення валюти.

Про те, як зробити замовлення за допомогою банківських сервісів, повідомляють Новини.LIVE.

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Як замовити валюту у ПриватБанку

За інформацією держбанку, для більшої зручності клієнтів та полегшення процедури зняття валюти з рахунків діє можливість попереднього замовлення коштів.

Завдяки такому підходу громадянин з більшою вірогідністю зможе розраховувати на купюри новіших зразків, аніж під час особистого візиту, де можуть бути залишки в касі купюр різних років випуску.

Також громадянин може обрати точні дату, час та зручне відділення, куди можна прийти за грошима.

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Для того, щоб замовити кошти через сервіс "Приват24", необхідно:

Відкрити застосунок "Приват24" на смартфоні;

Перейти у меню "Сервіси";

Обрати розділ "Послуги";

Відкрити пункт "Замовлення готівки".

Також це можна зробити через вкладку "Ще" внизу.

Далі потрібні такі дії:

Вибрати необхідну валюту;

Вказати суму (число кратне 100);

Обрати зручну дату, регіон та конкретне відділення;

Перевірити дані та підтвердити заявку.

Після цього статус замовлення можна буде переглянути в "Архіві заявок" та прибути на вказаний час, щоб забрати кошти.

Також клієнт може відмовитися від заявки. Проте зробити це можна не пізніше ніж за день до часу отримання через той же архів.

Добові обмеження на видачу валюти у ПриватБанку

Громадяни повинні звертати увагу на ліміти. У ПриватБанку діють добові обмеження на видачу валютної готівки з рахунків відповідно до правил Національного банку України (НБУ).

Влітку відбулося помʼякшення валютних операцій з боку регулятора. Згідно зі змінами, НБУ затвердив нові ліміти:

До 200 000 грн щомісяця — на купівлю іноземної валюти безготівково; До 200 000 грн на добу — для зняття готівки з валютних рахунків в країні та за її межами; До 200 000 грн — на розрахунки за кордоном гривневими картками; До 200 000 грн щомісяця — на перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок (як приклад, SWIFT-переказ); До 500 000 грн на місяць — на розрахунки за оренду житла за межами країни; До 140 000 грн щомісяця — на зняття готівки за кордоном з корпоративних платіжних карток; До 400 000 грн на місяць — на розрахунки за кордоном корпоративними картками, відкритими у національній валюті.

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