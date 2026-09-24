Доллары старого образца: в ПриватБанке объяснили, оправдано ли недоверие

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали о действующих правилах осуществления финансовых операций с долларами старых образцов. Там заверили, что клиентам не могут отказать в приеме таких купюр из-за года выпуска. Также уточнили некоторые нюансы в дизайне и защите американской валюты.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

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Доллары США старого образца в ПриватБанке

В банке отметили, что сотрудники финансового учреждения принимают банкноты всех годов выпуска, начиная с 1914 года, однако исключительно при условии соответствия дизайна таких купюр требованиям Федеральной резервной системы Соединенных Штатов в отношении элементов защиты.

В финучреждении подчеркивают, что в США никакие старые банкноты из обращения не изымались, а потому юридически разницы между купюрами разных годов нет.

В частности, дизайн купюры номиналом 5 долларов менялся четыре раза с XX века. Нынешний вариант 2008 года сделали более светлым. Наиболее "стабильными" считаются банкноты номиналом 1 доллар и 2 доллара. В частности, купюра номиналом 1 доллар не менялась с 1963 года, а купюра номиналом 2 доллара — с 1975 года.

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Изменение дизайна вызвано стремлением улучшить защиту банкнот. С развитием технологий ФРС стала выпускать новые банкноты, которые мошенникам сложнее подделать.

Доллары старых образцов. Источник: ПриватБанк

В ходе обновления добавляются защитные элементы. Так, в купюрах до 1996 года нет инфракрасной защитной нити, а потому они не светятся в валютных детекторах при проверке подлинности банкноты.

Купюры номиналом 100 долларов изменили оттенок с зеленоватого на голубой. "Новыми" считаются синие доллары с 3D-лентой. Они находятся в обращении с 2013 года, хотя на купюрах указано SERIES 2009A (год, когда был утвержден дизайн).

Доллары разных годов выпуска. Источник: ПриватБанк

Как действовать в случае отказа банка принимать старые доллары

В банке подчеркивают, что политика правительства США заключается в том, что все дизайны купюр должны рассматриваться как законные платежные средства. Соответственно, если в кассе откажутся принимать банкноту исключительно из-за года выпуска, то это будет считаться нарушением требований НБУ.

В таком случае клиенты могут подать жалобу на банк в регулирующий орган.

В ПриваБанке подчеркнули, что даже если в США начнется процедура по выводу некоторых купюр с рынка, то она будет длительной. Еще несколько лет старые купюры можно будет без проблем обменять в банках.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать в случае блокировки средств в ПриватБанке. По данным финучреждения, в рамках закона о предотвращении отмывания доходов под обязательную проверку подпадают операции с крупными суммами денег. В частности, это может коснуться выплат семьям погибших бойцов. В ПриватБанке объяснили, что необходимо для снятия ограничений.

Еще Новини.LIVE писали, как заказать валюту в ПриватБанке. Для этого в "Приват24" действует специальный сервис. В частности, гражданин имеет право указать подходящую для него дату, время и удобное отделение. Однако следует обращать внимание на лимиты, ведь в финансовом учреждении действуют суточные ограничения на выдачу наличных.

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