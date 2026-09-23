ПриватБанк може заблокувати виплати за загиблих бійців: як діяти

Банківська картка ПриватБанку у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році у держфінустанові "ПриватБанк" у рамках фінансового моніторингу система може блокувати надходження великих сум коштів. Зокрема, під таке обмеження можуть потрапляти виплати на рахунках рідних за загиблих військовослужбовців. Для зняття обмежень знадобляться окремі документи для здійснення перевірки легальності коштів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін".

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Блокування виплат у ПриватБанку за загиблих військових

Під час воєнного стану держава надає рідним загиблих військових кілька різних видів виплат. Найбільшою є одноразова грошова допомога, розбита на частини, за виконання обов’язків військової служби. Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", розмір виплати становить 15 млн грн.

Окрім цього, рідні можуть мати право і на інші виплати та гарантії, залежно від конкретних обставин. Здебільшого нараховують компенсацію за всі невикористані дні щорічних та додаткових відпусток, пенсію у разі втрати годувальника для деяких рідних.

Водночас, в країні діє закон про фінансовий моніторинг, у рамках якого банки зобов'язані здійснювати перевірки операцій з великими сумами на предмет їх законності.

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Зокрема, про такий випадок на порталі "Мінфін" розповіла клієнтка ПриватБанку. Вона висловила здивування, що банк просить надати письмове підтвердження джерел коштів.

"ПриватБанк погрожує заблокувати картки, на які надходять виплати за мого батька, який загинув на війні, вже тричі поновлювали дані, але директор захотів письмового пояснення", — йдеться у повідомленні.

Як діяти клієнтам ПриватБанку у разі блокування коштів

За інфомацією банку, згідно зі ст. 20 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", у 2026 році обов'язковій перевірці підлягають:

Фіноперації у розмірі, що перевищують кілька сот тисяч гривень;

Операції на суму від 55 000 грн, що ініціюються суб'єктами, що проводять лотереї/азартні ігри;

Фіноперації, що відповідають 70+ критеріям, які не розголошують, за постановою НБУ №65.

Під перевірки можуть потрапляти будь-які рахунки, проте у разі надання документів щодо законності джерел коштів, блокування знімають через кілька днів, залежно від ситуації.

За даними банку, зокрема, отримувачі пенсій та соціальних виплат повинні надати кілька основних документів щодо джерел коштів. А саме:

Довідку про отримання пенсійних чи інших виплат, взяту у відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ); Довідку від уповноваженого органу щодо виплати разової грошової допомоги, що надають за поранення/загибель рідним, взяту у Міністерстві оборони або військовій частині; Також банк має право запитати інші додаткові документи залежно від конкретного випадку.

У разі первинної перевірки на зняття обмежень може піти три-п’ять банківських днів, а після надання документів тривалість перевірки може бути довшою для подальшого моніторингу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у вересні ПриватБанк скасував пільги на здійснення міжнародних переказів на карток Mastercard через "Приват24". Тепер мають платити більший рівень стягнення. До цього банк неодноразово пролонгував дію лояльних тарифів.

Ще Новини.LIVE писали, що до середини дистопада клієнти ПриватБанку користуватимуться сервісом "Розділити оплату" у книгарні "Сенс". Вони матимуть змогу розділити загальний чек за оплачені послуги та товари. Для цього покупку слід відкрити в "Приват24", додати друзів та вказати суму. Після чого надійдуть запити для повернення грошей.