Виплати для ВПО — де відкрили реєстрацію на благодійну допомогу

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Тернополі відкрили реєстрацію на фінансову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про благодійну допомогу від закордонних партнерів.

Про це повідомляє пресслужба "Центру Турботи м.Тернопіль".

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Зазначається, що допомогу переселенцям виплатять лише випадку, якщо матимуть всі шість критеріїв:

є статус і довідка внутрішньо переміщеної особи;

реєстрація в м.Тернопіль чи Тернопільській області;

прибули з територій, що входять у перелік окупованих, або де тривають бойові дії станом на 27.12.2024 р.;

не отримували фінансову допомогу в кризових ситуаціях;

належать до однієї з перелічених вразливих категорій: є інвалідність, серйозні хвороби, батьки/опікуни неповнолітніх дітей з інвалідністю чи тяжкохворих, самотні батьки, складні життєві обставини, у родині є поранені чи загиблі військові, особи похилого віку (від 65 років);

кризова ситуація і потреба в допомозі (необхідна термінова медична допомога, покупка ліків, транспорт до медзакладів, покращення житлових умов, відновлення втрачених документів).

Як зареєструватися на допомогу

Громадяни під час подання заявки мають максимально детально описати кожен з трьох пунктів:

причини виникнення кризової ситуації та її терміновість;

чому нема змоги самостійно вирішити цю кризову ситуацію;

документальне підтвердження.

Кожну заявку будуть розглядати індивідуально. Якщо її затвердять, то організатори самі вийдуть на зв’язок.



"Важливо. Це не державна фінансова програма допомоги, а благодійна допомога від закордонних партнерів. Саме партнери, які надають кошти, встановлюють чіткі параметри вибірки — кого вони хочуть підтримати даною допомогою: критерії, перелік вразливих категорій та кризові ситуації. Так як наші ресурси є обмеженими, то подання заявки на допомогу не гарантує її отримання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці можуть отримати фінансову допомогу до 4,5 тис. євро від БФ "Щедрик" та іноземної організації "Оксфам". Йдеться про гранти для відкриття чи підтримки бізнесу.

Також ми повідомляли, що жінки можуть взяти участь у грантовому конкурсі з надання премій у 150 тис. грн. Кошти виплатять для підтримки та розвитку підприємництва.