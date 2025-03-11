Виплати у 4,5 тис. євро — організація Oxfam приймає заявки у березні

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартувала програма фінансової допомоги з виплатами на суму до 4,5 тис. євро. Кошти надасть благодійний фонд "Щедрик" за підтримки іноземної неурядової організації "Оксфам".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду у Facebook.

Читайте також:

Умови програми допомоги до 4,5 тис. євро

Як зазначається, йдеться про гранти для відкриття чи підтримки бізнесу від благодійного фонду "Щедрик" та організації "Оксфам" для жителів Миколаєва та області.

"Вже втретє ми надаємо мешканцям Миколаєва та області можливість отримати фінансування для власної справи або підтримки існуючого бізнесу. І все це завдяки співпраці благодійного фонду "Щедрик" та Іноземної неурядової організації "Оксфам", — повідомляють організатори.

У рамках програми громадяни зможуть отримати:

мікрогранти у розмірі 4,5 тис. євро на реалізацію бізнес-ідей та виходу на новий рівень;

безплатне навчання — кваліфіковані експерти допоможуть розробити бізнес-проєкт, опанувати основи підприємництва та отримати всю необхідну інформацію;

консультації — фахівці надаватимуть підтримку на кожному етапі.

Взяти участь у програмі від благодійного фонду "Щедрик" та організації "Оксфам" зможуть вразливі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

самотні батьки;

багатодітні родини;

особи з інвалідністю;

родини, які очолює людина пенсійного віку, жінка або самотній батько/мати;

біженці, які нещодавно повернулися в Україну.

Як зареєструватися на благодійну допомогу

Всі охочі взяти участь у програмі на відкриття власної справи або підтримки існуючого бізнесу від "Благодійного фонду Щедрик" та організації "Оксфам" мають попередньо заповнити спеціальну онлайн-форму.

"Підписуючи цей документ, Ви надаєте згоду на збір, реєстрацію, зберігання, обробку та використання Ваших персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних систем, у наданому обсязі, без додаткового письмового повідомлення, а також на проведення фотофіксації", — повідомляють організатори.

Раніше ми повідомляли, що Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) здійснює виплати допомоги у Сумській області. Реєстрація на допомогу оголошується для різних громад.

Також ми писали, що жінки можуть долучитися до грантового конкурсу з надання премій для підтримки та розвитку підприємництва. В рамках програми можна розраховувати на виплату 150 тис. грн на бізнес.