Выплаты для ВПЛ — где открыли регистрацию на благотворительную помощь

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Тернополе открыли регистрацию на финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о благотворительной помощи от зарубежных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба "Центру Турботи м.Тернопіль".

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Кто сможет получить помощь

Отмечается, что помощь переселенцам выплатят только случае, если будут иметь все шесть критериев:

есть статус и справка внутренне перемещенного лица;

регистрация в г. Тернополь или Тернопольской области;

прибыли с территорий, входящих в перечень оккупированных, или где продолжаются боевые действия по состоянию на 27.12.2024 г.;

не получали финансовую помощь в кризисных ситуациях;

относятся к одной из перечисленных уязвимых категорий: есть инвалидность, серьезные болезни, родители/опекуны несовершеннолетних детей с инвалидностью или тяжелобольных, одинокие родители, сложные жизненные обстоятельства, в семье есть раненые или погибшие военные, лица пожилого возраста (от 65 лет);

кризисная ситуация и потребность в помощи (необходима срочная медицинская помощь, покупка лекарств, транспорт в медучреждение, улучшение жилищных условий, восстановление утраченных документов).

Как зарегистрироваться на помощь

Граждане при подаче заявки должны максимально подробно описать каждый из трех пунктов:

причины возникновения кризисной ситуации и ее срочность;

почему нет возможности самостоятельно решить эту кризисную ситуацию

документальное подтверждение.

Каждую заявку будут рассматривать индивидуально. Если ее утвердят, то организаторы сами выйдут на связь.



"Важно. Это не государственная финансовая программа помощи, а благотворительная помощь от зарубежных партнеров. Именно партнеры, которые предоставляют средства, устанавливают четкие параметры выборки — кого они хотят поддержать данной помощью: критерии, перечень уязвимых категорий и кризисные ситуации. Так как наши ресурсы ограничены, то подача заявки на помощь не гарантирует ее получения", — говорится в сообщении.

Напомним, украинцы могут получить финансовую помощь до 4,5 тыс. евро от БФ "Щедрик" и иностранной организации "Оксфам". Речь идет о грантах для открытия или поддержки бизнеса.

Также мы сообщали, что женщины могут принять участие в грантовом конкурсе по предоставлению премий в 150 тыс. грн. Средства выплатят для поддержки и развития предпринимательства.