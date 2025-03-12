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Западная помощь — кто из украинцев сможет получить в марте

12 марта 2025 13:08
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для ВПЛ — где открыли регистрацию на благотворительную помощь
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Тернополе открыли регистрацию на финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о благотворительной помощи от зарубежных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба "Центру Турботи м.Тернопіль".

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Кто сможет получить помощь

Отмечается, что помощь переселенцам выплатят только случае, если будут иметь все шесть критериев:

  • есть статус и справка внутренне перемещенного лица;
  • регистрация в г. Тернополь или Тернопольской области;
  • прибыли с территорий, входящих в перечень оккупированных, или где продолжаются боевые действия по состоянию на 27.12.2024 г.;
  • не получали финансовую помощь в кризисных ситуациях;
  • относятся к одной из перечисленных уязвимых категорий: есть инвалидность, серьезные болезни, родители/опекуны несовершеннолетних детей с инвалидностью или тяжелобольных, одинокие родители, сложные жизненные обстоятельства, в семье есть раненые или погибшие военные, лица пожилого возраста (от 65 лет);
  • кризисная ситуация и потребность в помощи (необходима срочная медицинская помощь, покупка лекарств, транспорт в медучреждение, улучшение жилищных условий, восстановление утраченных документов).

Как зарегистрироваться на помощь

Граждане при подаче заявки должны максимально подробно описать каждый из трех пунктов:

  • причины возникновения кризисной ситуации и ее срочность;
  • почему нет возможности самостоятельно решить эту кризисную ситуацию
  • документальное подтверждение.

Каждую заявку будут рассматривать индивидуально. Если ее утвердят, то организаторы сами выйдут на связь.

"Важно. Это не государственная финансовая программа помощи, а благотворительная помощь от зарубежных партнеров. Именно партнеры, которые предоставляют средства, устанавливают четкие параметры выборки — кого они хотят поддержать данной помощью: критерии, перечень уязвимых категорий и кризисные ситуации. Так как наши ресурсы ограничены, то подача заявки на помощь не гарантирует ее получения", — говорится в сообщении.

Напомним, украинцы могут получить финансовую помощь до 4,5 тыс. евро от БФ "Щедрик" и иностранной организации "Оксфам". Речь идет о грантах для открытия или поддержки бизнеса.

Также мы сообщали, что женщины могут принять участие в грантовом конкурсе по предоставлению премий в 150 тыс. грн. Средства выплатят для поддержки и развития предпринимательства.

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