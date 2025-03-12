Выплаты для ВПЛ — где открыли регистрацию на благотворительную помощь

Западная помощь — кто из украинцев сможет получить в марте
В Тернополе открыли регистрацию на финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о благотворительной помощи от зарубежных партнеров.
Об этом сообщает пресс-служба "Центру Турботи м.Тернопіль".
Кто сможет получить помощь
Отмечается, что помощь переселенцам выплатят только случае, если будут иметь все шесть критериев:
- есть статус и справка внутренне перемещенного лица;
- регистрация в г. Тернополь или Тернопольской области;
- прибыли с территорий, входящих в перечень оккупированных, или где продолжаются боевые действия по состоянию на 27.12.2024 г.;
- не получали финансовую помощь в кризисных ситуациях;
- относятся к одной из перечисленных уязвимых категорий: есть инвалидность, серьезные болезни, родители/опекуны несовершеннолетних детей с инвалидностью или тяжелобольных, одинокие родители, сложные жизненные обстоятельства, в семье есть раненые или погибшие военные, лица пожилого возраста (от 65 лет);
- кризисная ситуация и потребность в помощи (необходима срочная медицинская помощь, покупка лекарств, транспорт в медучреждение, улучшение жилищных условий, восстановление утраченных документов).
Как зарегистрироваться на помощь
Граждане при подаче заявки должны максимально подробно описать каждый из трех пунктов:
- причины возникновения кризисной ситуации и ее срочность;
- почему нет возможности самостоятельно решить эту кризисную ситуацию
- документальное подтверждение.
Каждую заявку будут рассматривать индивидуально. Если ее утвердят, то организаторы сами выйдут на связь.
"Важно. Это не государственная финансовая программа помощи, а благотворительная помощь от зарубежных партнеров. Именно партнеры, которые предоставляют средства, устанавливают четкие параметры выборки — кого они хотят поддержать данной помощью: критерии, перечень уязвимых категорий и кризисные ситуации. Так как наши ресурсы ограничены, то подача заявки на помощь не гарантирует ее получения", — говорится в сообщении.
Напомним, украинцы могут получить финансовую помощь до 4,5 тыс. евро от БФ "Щедрик" и иностранной организации "Оксфам". Речь идет о грантах для открытия или поддержки бизнеса.
Также мы сообщали, что женщины могут принять участие в грантовом конкурсе по предоставлению премий в 150 тыс. грн. Средства выплатят для поддержки и развития предпринимательства.
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