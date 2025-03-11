Виплати для українок — хто зможе отримати 150 тис. грн навесні

Жінка тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українських жінок запрошують взяти участь у грантовому конкурсі з надання премій для підтримки та розвитку жіночого підприємництва. Йдеться про програму "Створено Жінками 2025", в рамках якої бізнес-леді можуть подавати заявки.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Womanccifu.

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Як зазначається, в Україні вже всьоме проведуть конкурс за ініціативи комітету бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати (CCIFU).

Проєкт покликаний надати підтримку українським жінкам, які займаються бізнесом.

"Конкурс створений у 2019 році за ініціативи комітету бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати (CCIFU) та відбувається вже 7-й рік поспіль. Премія має на меті підтримку та розвиток жіночого підприємництва в Україні, просування ґендерної рівності та сприяння сталому економічному зростанню", — йдеться у повідомленні.

Як українкам долучитися до конкурсу

Надсилати заявки на участь у конкурсі можуть жінки, які започаткували власну справу в Україні та продовжують вести підприємницьку діяльність навіть під час війни.

В рамках проєкту українки можуть отримати:

фінансовий приз у розмірі 150 тис. гривень;

консультаційну підтримку;

членство в палаті;

тренінги для розвитку бізнесу.

"Надсилайте заявку на участь в конкурсі "Створено Жінками" 2025... спробуйте виграти 150 тис. гривень на розвиток бізнесу, консультаційна підтримка від членів журі, членство в палаті, тренінги з розвитку бізнесу. Можливо саме Ви є нашою майбутньою переможницею!" — йдеться у повідомленні.

Заявки від українських бізнес-леді прийматимуть до 23 березня 2025 року включно.

Для заповнення онлайн-анкети рекомендують підготувати:

фотографію;

презентацію проєкту;

відео про компанію і проєкт;

офіційний реєстраційний документ компанії.

Оголошення. Джерело: Womanccifu

Нагадаємо, Агентство ООН у справах біженців виплатить мешканцям Сумської області допомогу в 10,8 тис. грн. Виплати отримають вразливі категорії громадян, які постраждали через російську агресію.

Також ми писали, що благодійний фонд "Help ukrainians" в рамках програми допомоги надасть дітям, які постраждали внаслідок війни, виплати у березні 2025 року. Розмір фінансової допомоги стане відомий після узгодження з адміністрацією фонду.