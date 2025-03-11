Виплати для українок — хто зможе отримати 150 тис. грн навесні

Українські жінки можуть отримати 150 тис. грн — деталі програми
Українських жінок запрошують взяти участь у грантовому конкурсі з надання премій для підтримки та розвитку жіночого підприємництва. Йдеться про програму "Створено Жінками 2025", в рамках якої бізнес-леді можуть подавати заявки.
Про це йдеться у повідомленні на порталі Womanccifu.
Детальніше про конкурс для українських підприємиць
Як зазначається, в Україні вже всьоме проведуть конкурс за ініціативи комітету бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати (CCIFU).
Проєкт покликаний надати підтримку українським жінкам, які займаються бізнесом.
"Конкурс створений у 2019 році за ініціативи комітету бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати (CCIFU) та відбувається вже 7-й рік поспіль. Премія має на меті підтримку та розвиток жіночого підприємництва в Україні, просування ґендерної рівності та сприяння сталому економічному зростанню", — йдеться у повідомленні.
Як українкам долучитися до конкурсу
Надсилати заявки на участь у конкурсі можуть жінки, які започаткували власну справу в Україні та продовжують вести підприємницьку діяльність навіть під час війни.
В рамках проєкту українки можуть отримати:
- фінансовий приз у розмірі 150 тис. гривень;
- консультаційну підтримку;
- членство в палаті;
- тренінги для розвитку бізнесу.
"Надсилайте заявку на участь в конкурсі "Створено Жінками" 2025... спробуйте виграти 150 тис. гривень на розвиток бізнесу, консультаційна підтримка від членів журі, членство в палаті, тренінги з розвитку бізнесу. Можливо саме Ви є нашою майбутньою переможницею!" — йдеться у повідомленні.
Заявки від українських бізнес-леді прийматимуть до 23 березня 2025 року включно.
Для заповнення онлайн-анкети рекомендують підготувати:
- фотографію;
- презентацію проєкту;
- відео про компанію і проєкт;
- офіційний реєстраційний документ компанії.
Нагадаємо, Агентство ООН у справах біженців виплатить мешканцям Сумської області допомогу в 10,8 тис. грн. Виплати отримають вразливі категорії громадян, які постраждали через російську агресію.
Також ми писали, що благодійний фонд "Help ukrainians" в рамках програми допомоги надасть дітям, які постраждали внаслідок війни, виплати у березні 2025 року. Розмір фінансової допомоги стане відомий після узгодження з адміністрацією фонду.
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