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Українські жінки можуть отримати 150 тис. грн — деталі програми

11 березня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для українок — хто зможе отримати 150 тис. грн навесні
Жінка тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українських жінок запрошують взяти участь у грантовому конкурсі з надання премій для підтримки та розвитку жіночого підприємництва. Йдеться про програму "Створено Жінками 2025", в рамках якої бізнес-леді можуть подавати заявки.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Womanccifu.

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Детальніше про конкурс для українських підприємиць

Як зазначається, в Україні вже всьоме проведуть конкурс за ініціативи комітету бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати (CCIFU).

Проєкт покликаний надати підтримку українським жінкам, які займаються бізнесом.

"Конкурс створений у 2019 році за ініціативи комітету бізнес-леді франко-української торгово-промислової палати (CCIFU) та відбувається вже 7-й рік поспіль. Премія має на меті підтримку та розвиток жіночого підприємництва в Україні, просування ґендерної рівності та сприяння сталому економічному зростанню", — йдеться у повідомленні.

Як українкам долучитися до конкурсу

Надсилати заявки на участь у конкурсі можуть жінки, які започаткували власну справу в Україні та продовжують вести підприємницьку діяльність навіть під час війни.

 В рамках проєкту українки можуть отримати:

  • фінансовий приз у розмірі 150 тис. гривень;
  • консультаційну підтримку;
  • членство в палаті;
  • тренінги для розвитку бізнесу.

"Надсилайте заявку на участь в конкурсі "Створено Жінками" 2025... спробуйте виграти 150 тис. гривень на розвиток бізнесу, консультаційна підтримка від членів журі, членство в палаті, тренінги з розвитку бізнесу. Можливо саме Ви є нашою майбутньою переможницею!" — йдеться у повідомленні.

Заявки від українських бізнес-леді прийматимуть до 23 березня 2025 року включно.

Для заповнення онлайн-анкети рекомендують підготувати:

  • фотографію;
  • презентацію проєкту;
  • відео про компанію і проєкт;
  • офіційний реєстраційний документ компанії.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: Womanccifu

Нагадаємо, Агентство ООН у справах біженців виплатить мешканцям Сумської області допомогу в 10,8 тис. грн. Виплати отримають вразливі категорії громадян, які постраждали через російську агресію.

Також ми писали, що благодійний фонд "Help ukrainians" в рамках програми допомоги надасть дітям, які постраждали внаслідок війни, виплати у березні 2025 року. Розмір фінансової допомоги стане відомий після узгодження з адміністрацією фонду.

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