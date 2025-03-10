Виплати від Агентства ООН у справах біженців — хто і де отримає гроші у березні

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Сумської області зможуть отримати грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Заявки зможуть подати мешканці однієї з громад.

Про це повідомляє пресцентр представників УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Допомогу Агентства ООН у справах біженців отримають мешканці Кролевецької громади. За правилами, УВКБ ООН надає виплати для вразливих категорій громадян, які постраждали через агресію РФ. А саме:

тим, кому довелося залишати свої оселі упродовж останніх шести місяців;

тим, хто після виїзду повернувся додому з інших областей чи з-за кордону після виїзду від 24.02.2022 року.

Необхідно також мати один із критеріїв вразливості, що дасть змогу подати заявку на фінансову допомогу:

у родині є неповнолітні діти та люди похилого віку, а з батьків — лише матір або батько;

у сім'ї виховують одну дитину/кілька дітей, яким нема 18 років, люди похилого віку;

у родині є люди з тяжкими хворобами чи особи з інвалідністю.

При цьому фінансовий стан претендентів має низьким: дохід на одну особу у родині не може перевищувати 5,4 тис. грн.

Куди громадянам звертатися за фіндопомогою

У разі призначення допомоги кожному члену родини виплатять по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців).

Записатися на виплати зможуть мешканців Кролевецької громади по телефону.

"Відкрито запис в чергу для прийому у с. Алтинівка на 11 березня 2025 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Подати заявку та уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38 (у будні: 9:00 — 16:00).

Нагадаємо, що в одній з областей благодійники реалізують проєкт фінансової допомоги у розмірі 14 тис. грн. Виплати на термін у три місяці можна отримати за проєктом "Remarket".

Також ми розповідали, що деякі громадяни зможуть оформити фіндопомогу від фонду "Карітас Кривий Ріг". Виплати будуть доступні для найбільш вразливих категорій громадян.