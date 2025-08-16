Комісії у ПриватБанку — як уникнути загрози щомісячного списання 20 грн

Банківська картка в руці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Державна фінустанова "ПриватБанк" надає низку можливостей, як платити менше за різноманітні послуги в рамках широкої внутрішньої тарифної політики. Однак за деяких умов клієнти можуть переплачувати за обслуговування рахунків.

Про те, як уникнути додаткової плати, розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

За що ПриватБанк може стягувати додаткову комісію

Фінустанова зацікавлена в тому, щоб споживачі активно користувались банківськими продуктами, пропонуючи різні послуги та можливості власникам карток. Клієнтам дозволяється відкривати паралельно кілька рахунків.

У банку доступні такі види карт:

З кредитним лімітом (картка "Універсальна", "Універсальна Gold", преміальні картки); Дебетові картки (картка для виплат, студентська, соціальна, пенсійна); Додаткові картки (картка Юніора, картка єПідтримка, картка єВідновлення, картка "Національний кешбек", Дія.Картка).

На випадок, якщо клієнт тривалий час не користується картою, попри те, що на ній залишаються кошти, можуть стягувати додаткову плату.

Йдеться про стягнення "Комісії за обслуговування неактивних рахунків". При цьому списання коштів відбудеться, якщо хоча б один із рахунків стане неактивним (не стосується карт єПідтримка, Нацкешбек тощо).

Розмір комісії та як уникнути стягнення

Таким чином, клієнти ПриватБанку можуть зіткнутись зі списанням додаткової комісії, якщо не ознайомлені з правилами фінустанови.

Згідно з ними, комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не відбувалося жодних операцій, становить 20 грн щомісяця, але не більше від залишків коштів на рахунку. Тобто за рік за таких умов громадяни можуть переплачувати 240 грн.

Якщо сума на неактивному рахунку після списання комісії дорівнюватиме нулю, то в банку з часом автоматично закриють карти та рахунок.

З огляду на це, клієнти можуть уникнути сплати відповідної комісії, активувавши рахунки. Для цього у банку рекомендують до кінця місяця здійснити будь-яку з операцій на довільну суму. А саме:

переказ коштів з картки на картку/з рахунку на рахунок;

розрахунок за товар у магазині;

поповнення номера мобільного телефону.

