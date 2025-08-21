Відео
Головна Фінанси Клієнтам ПриватБанку пояснили, як і навіщо блокувати карти

Клієнтам ПриватБанку пояснили, як і навіщо блокувати карти

Дата публікації: 21 серпня 2025 07:01
Шахрайська загроза для рахунку в ПриватБанку — як блокувати карту
Людина тримає картку в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" розповіли, як діяти у разі появи загрози для рахунку через втрату карти чи смартфона, доступу сторонніх осіб до персональної інформації. У фінустанові уточнили важливі деталі, які необхідно зробити у таких випадках.

Про це йдеться в інформації на офіційному порталі банку.

Читайте також:

Блокування карти ПриватБанку у разі загрози для рахунку

Як зазначають у банку, у випадку крадіжки чи втрати карти передусім необхідно негайно здійснити її блокування. Це — обов'язкова вимога для уникнення несанкціонованого доступу до коштів. 

У банку передбачено кілька способів блокування для запобігання шахрайським операціям. Зробити це можна:

  1. У застосунку "Приват24": перейшовши в меню у розділ "Мої рахунки", натиснувши пункт "Блокування/Розблокування карток".
  2. Через мобільний застосунок "SMS-банкінг" чи за командами SMS-банкінгу
  3. Через клієнтську підтримку за коротким номером 3700 (з мобільних телефонів — безплатно), за кордоном, заблокувати картку можна за телефоном: +38 073 716 11 31. 
  4. У банкоматі ПриватБанку: зайшовши в меню "Операції з карткою", обравши розділ "Додаткові послуги", натиснувши пункт "Заблокувати/Розблокувати картку".
  5. Звернувшись до будь-якого відділення ПриватБанку. Такий варіант може зайняти більше часу порівняно з блокуванням іншими способами, проте дасть гарантію, що карта дійсно заблокована.

Інші дії для безпеки коштів рахунку

У разі втрати чи крадіжки разом з карткою документів, смартфона — також варто заблокувати сім-карти у мобільного оператора. Йдеться про фінансовий номер телефону, який прив'язаний до картки.

Якщо загроза минула і картка знайшлась, то в застосунку є можливість самостійного розблокування карти.


Раніше ми писали, як повернути доступ до грошей, якщо ПриватБанк самовільно заблокував картку. Відповідна проблема може виникнути з низки причин, однак, відомо, як діяти в такій ситуації. 

Також ми розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть втрачати кошти під час обміну валюти в банкоматах. У фінустанові пояснили, скільки необхідно чекати на повернення заблокованих банком грошей. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
