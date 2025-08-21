Шахрайська загроза для рахунку в ПриватБанку — як блокувати карту

Клієнтам ПриватБанку пояснили, як і навіщо блокувати карти
У державному "ПриватБанку" розповіли, як діяти у разі появи загрози для рахунку через втрату карти чи смартфона, доступу сторонніх осіб до персональної інформації. У фінустанові уточнили важливі деталі, які необхідно зробити у таких випадках.
Про це йдеться в інформації на офіційному порталі банку.
Блокування карти ПриватБанку у разі загрози для рахунку
Як зазначають у банку, у випадку крадіжки чи втрати карти передусім необхідно негайно здійснити її блокування. Це — обов'язкова вимога для уникнення несанкціонованого доступу до коштів.
У банку передбачено кілька способів блокування для запобігання шахрайським операціям. Зробити це можна:
- У застосунку "Приват24": перейшовши в меню у розділ "Мої рахунки", натиснувши пункт "Блокування/Розблокування карток".
- Через мобільний застосунок "SMS-банкінг" чи за командами SMS-банкінгу.
- Через клієнтську підтримку за коротким номером 3700 (з мобільних телефонів — безплатно), за кордоном, заблокувати картку можна за телефоном: +38 073 716 11 31.
- У банкоматі ПриватБанку: зайшовши в меню "Операції з карткою", обравши розділ "Додаткові послуги", натиснувши пункт "Заблокувати/Розблокувати картку".
- Звернувшись до будь-якого відділення ПриватБанку. Такий варіант може зайняти більше часу порівняно з блокуванням іншими способами, проте дасть гарантію, що карта дійсно заблокована.
Інші дії для безпеки коштів рахунку
У разі втрати чи крадіжки разом з карткою документів, смартфона — також варто заблокувати сім-карти у мобільного оператора. Йдеться про фінансовий номер телефону, який прив'язаний до картки.
Якщо загроза минула і картка знайшлась, то в застосунку є можливість самостійного розблокування карти.
