Шахрайська загроза для рахунку в ПриватБанку — як блокувати карту

Людина тримає картку в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" розповіли, як діяти у разі появи загрози для рахунку через втрату карти чи смартфона, доступу сторонніх осіб до персональної інформації. У фінустанові уточнили важливі деталі, які необхідно зробити у таких випадках.

Про це йдеться в інформації на офіційному порталі банку.

Блокування карти ПриватБанку у разі загрози для рахунку

Як зазначають у банку, у випадку крадіжки чи втрати карти передусім необхідно негайно здійснити її блокування. Це — обов'язкова вимога для уникнення несанкціонованого доступу до коштів.

У банку передбачено кілька способів блокування для запобігання шахрайським операціям. Зробити це можна:

У застосунку "Приват24": перейшовши в меню у розділ "Мої рахунки", натиснувши пункт "Блокування/Розблокування карток". Через мобільний застосунок "SMS-банкінг" чи за командами SMS-банкінгу. Через клієнтську підтримку за коротким номером 3700 (з мобільних телефонів — безплатно), за кордоном, заблокувати картку можна за телефоном: +38 073 716 11 31. У банкоматі ПриватБанку: зайшовши в меню "Операції з карткою", обравши розділ "Додаткові послуги", натиснувши пункт "Заблокувати/Розблокувати картку". Звернувшись до будь-якого відділення ПриватБанку. Такий варіант може зайняти більше часу порівняно з блокуванням іншими способами, проте дасть гарантію, що карта дійсно заблокована.

Інші дії для безпеки коштів рахунку

У разі втрати чи крадіжки разом з карткою документів, смартфона — також варто заблокувати сім-карти у мобільного оператора. Йдеться про фінансовий номер телефону, який прив'язаний до картки.

Якщо загроза минула і картка знайшлась, то в застосунку є можливість самостійного розблокування карти.



