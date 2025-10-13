Пенсії у 2025 році — хто і коли зобов'язаний пройти ідентифікацію у ПФУ

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, до якого числа і кому з українських громадян необхідно пройти ідентифікацію для збереження права на виплати. Відповідну процедуру можна здійснити особисто у фонді або онлайн.

Хто і коли зобов'язаний пройти ідентифікацію в ПФУ

Як пояснюють у Пенсійному фонді, вимога пройти ідентифікацію необхідна для того, щоб держава достеменно знала, що виплати надходять законним отримувачам.

Необхідність в ідентифікації стосується двох великих категорій громадян, для яких передбачені різні кінцеві терміни для відповідної процедури.

Згідно з правилами, до 1 листопада 2025 року оновити дані повинні отримувачі державних соціальних виплат, які на початок повномасштабної війни були зареєстровані на окупованих територіях, чи, де велися бойові дії, і не зверталися після 24 лютого 2022 року для продовження виплат. Йдеться про:

осіб з інвалідністю;

дітей з інвалідністю;

осіб, які досягли 60-річчя, проте не мають права на пенсію (отримують соцпенсії).

Окрім того, до 31 грудня поточного року зобов'язані пройти ідентифікацію ще кілька категорій громадян, щоб не втратити право на виплати. Вимога стосується:

пенсіонерів та страхувальників, які проживають на окупованих територіях;

осіб, які після 24 лютого 2022-го залишили окуповані регіони і не зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи;

пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон.

Варіанти здійснення процедури ідентифікації

У ПФУ зауважили, що оновити дані про себе можна особисто або в дистанційному режимі. Доступні такі способи процедури ідентифікації:

через сервісний центр Пенсійного фонду;

дистанційно по відеозв'язку з попередньою реєстрацією на порталі е-послуг ПФУ;

на порталі е-послуг Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис";

у дипустанові України за кордоном, надіславши документи поштою до ПФУ за місцем реєстрації.

