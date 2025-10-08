Мінімальна пенсія у 17,5 тис. грн — хто має право на підвищені виплати

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2025 році мінімальна пенсія за віком, що встановлюється у розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, становить 2,36 тис. грн. Проте є категорії громадян, яким держава гарантує мінімальну виплату у розмірі щонайменше 17,5 тис. грн.

Хто має право на підвищені мінімальні пенсійні виплати

Згідно із законом "Про внесення змін до закону Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", передбачені підвищені мінімальні виплати для громадян.

У 2025 році мінімальний рівень пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС з числа ліквідаторів не може бути нижчим за:

100% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік — для першої групи (з 01.03.2025 — 17,48 тис. грн); 80% розміру середньої зарплати — для другої групи (з 01.03.2025 — 13,98 тис. грн); 60% розміру середньої заробітної плати — для третьої групи (з 01.03.2025 — 10,49 тис. грн).

Водночас, розмір пенсії за інвалідністю, що виникла від каліцтва чи хвороби внаслідок Чорнобильської аварії, не може бути нижчою за:

9,85 тис. грн — для першої групи;

7,88 тис. грн — для другої групи;

6,07 тис. грн — для третьої групи;

6,07 тис. грн — для дітей з інвалідністю.

Правила оформлення пенсії з інвалідності

Призначає пенсію за інвалідністю, пов’язаною з аварією на Чорнобильській АЕС, Пенсійний фонд. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, де вказаний статус громадянина, постраждалого від аварії на ЧАЕС (це може бути посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії);

результати медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо групи інвалідності;

трудова книжка з підтвердженням стажу (за потреби);

документи з підтвердженням місця проживання на забрудненій території (за потреби).

