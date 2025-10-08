Відео
Головна Фінанси Пенсія у 17,5 тис. грн — хто з українців має право у 2025 році

Пенсія у 17,5 тис. грн — хто з українців має право у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:10
Мінімальна пенсія у 17,5 тис. грн — хто має право на підвищені виплати
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2025 році мінімальна пенсія за віком, що встановлюється у розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, становить 2,36 тис. грн. Проте є категорії громадян, яким держава гарантує мінімальну виплату у розмірі щонайменше 17,5 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон №1584-IX.

Читайте також:

Хто має право на підвищені мінімальні пенсійні виплати

Згідно із законом "Про внесення змін до закону Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", передбачені підвищені мінімальні виплати для громадян.

У 2025 році мінімальний рівень пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС з числа ліквідаторів не може бути нижчим за:

  1. 100% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески та яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік — для першої групи (з 01.03.2025 — 17,48 тис. грн);
  2. 80% розміру середньої зарплати — для другої групи (з 01.03.2025 — 13,98 тис. грн);
  3. 60% розміру середньої заробітної плати — для третьої групи (з 01.03.2025 — 10,49 тис. грн).

Водночас, розмір пенсії за інвалідністю, що виникла від каліцтва чи хвороби внаслідок Чорнобильської аварії, не може бути нижчою за:

  • 9,85 тис. грн — для першої групи;
  • 7,88 тис. грн — для другої групи; 
  • 6,07 тис. грн — для третьої групи;
  • 6,07 тис. грн — для дітей з інвалідністю.

Правила оформлення пенсії з інвалідності

Призначає пенсію за інвалідністю, пов’язаною з аварією на Чорнобильській АЕС, Пенсійний фонд. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де вказаний статус громадянина, постраждалого від аварії на ЧАЕС (це може бути посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії);
  • результати медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо групи інвалідності;
  • трудова книжка з підтвердженням стажу (за потреби);
  • документи з підтвердженням місця проживання на забрудненій території (за потреби).

Раніше ми писали, на які суми можуть розраховувати громадяни, якщо мають страхового стажу понад норму. Зокрема, дехто зможе отримувати близько 500 щомісяця

Також ми розповідали, що держава доплачує до пенсії майже 600 гривень щомісяця учасникам бойових дій. Ще така категорія громадян має право на достроковий вихід на пенсію.  

виплати пенсії гроші пенсіонери інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
