Додаткові 25% — хто може розраховувати на доплати до пенсії

Додаткові 25% — хто може розраховувати на доплати до пенсії

Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:10
Пенсії в Україні — кому держава гарантує доплату у 25% у 2025 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні учасникам бойових дій (УБД) передбачена додаткова виплата до пенсії, сума якої залежить від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Розмір цієї надбавки становить 590 грн у 2025 році.

Це передбачено законом №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Доплата до пенсійних виплат для УБД

Однією з ключових переваг для УБД є право на достроковий вихід на заслужений відпочинок за віком. Це дає змогу почати отримувати пенсійні виплати раніше, аніж цивільні громадяни. Згідно з правилами:

  1. Чоловікам-УБД можна вийти на пенсію у 55 років, якщо є щонайменше 25 років страхового стажу.
  2. Жінкам-УБД можна оформити на пенсію у 50 років, якщо є стаж у щонайменше 20 років.

Також перевагою є право на доплату до пенсії для учасників бойових дій. Її нарахування регламентує стаття 12 відповідного закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Розмір щомісячної доплати становить 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума дорівнює 590 грн. Відповідну доплату нараховують незалежно від виду пенсії, що передбачені для ветеранів.

Окрім додаткової виплати, УБД мають право на низку інших доплат, однак вони менші за розміром. Зокрема, цільова грошова допомога на прожиття дорівнює 40 грн. 

Як оформити пенсію учаснику бойових дій 

Для того, щоб оформити пенсію учасникам бойових дій (УБД), необхідно подати заяву та документи у зручний спосіб:

  • онлайн через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду України;
  • особисто у будь-який сервісний центр. 

Громадянам знадобляться:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • документи про страховий стаж
  • посвідчення УБД, довідка про участь у бойових діях. 
  • фотокартки для пенсійного посвідчення. 

Раніше ми писали, коли дружини мають право оформлення пенсії чоловіка-військового у разі його смерті. Її можна отримати у разі досягнення 60 років. 

Також повідомляли про різновиди пенсій військовослужбовців. Зокрема, у ПФУ назвали рівень пенсій з інвалідності, отриманої через причини, що пов'язані зі службою.   

виплати пенсії ПФУ гроші УБД
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
