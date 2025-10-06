Відео
Україна
Щомісячна доплата до пенсії у майже 500 грн — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 06:10
Пенсії в Україні — який стаж гарантує щомісячну доплату у майже 500 грн
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), деякі громадяни можуть розраховувати на щомісячні доплати до пенсій завдяки набуттю додаткових років страхового стажу понад норму. Згідно з правилами, кожен повний рік додаткового стажу гарантуватиме певний відсоток нарахувань до пенсійних виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Читайте також:

Правила понаднормового стажу для пенсій

У разі збереження українськими громадянами трудової активності на старості літ та оформлення пенсії за віком у більш віддаленій перспективі — зросте право отримувати значно вищі виплати.

Законодавством передбачені доплати за понаднормовий страховий стаж. У 2025 році нормою стажу для права на вихід на заслужений відпочинок є:

  1. Для виходу у 60 років — щонайменше 32 роки стажу.
  2. Для виходу у 63 роки — мінімум 22 роки стажу.
  3. Для виходу у 65 років — щонайменше 15 років стажу.

Стаж понад норму рахується з такого річного рубежу:

  • якщо пенсію було призначено до жовтня 2011 року, стажем понад норму вважається мінімум 25 років для чоловіків та 20 років для жінок;
  • якщо пенсію було призначено після цієї дати — 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Громадянам з перевищенням норми страхового стажу передбачена доплата: кожен додатковий рік понад норму гарантує додатково 1% до пенсії, однак доплата не може перевищувати 1% від рівня прожиткового мінімуму.

Хто зможе отримувати майже 500 грн щомісячної доплати 

За інформацією ПФУ, цього року прожитковий мінімум дорівнює 2361 грн, з огляду на це кожен рік стажу понад норму принесе додатково 23,61 грн (2361 × 1%). 

Якщо у людини налічується десять років понаднормового стажу, то матиме право отримувати щомісяця на 236 грн більше (10х23,61). Ті, хто мають 20 років додаткового стажу понад норму — на 472 грн за більше (20х23,61). 

Працюючим пенсіонерам доплату розрахують на основі рівня прожиткового мінімуму, який був актуальним на дату призначення пенсійної виплати. Після звільнення з роботи розмір виплати переглянуть, згідно з новим рівнем прожиткового мінімуму.
 
Раніше ми писали, кому в Україні передбачена доплата до пенсії, сума якої залежить від частки прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Декому нараховують додатково 25%. 

Також ми розповідали про терміни подачі заяви для призначення пенсії за віком. Якщо громадянин пропрацював менше за норму, то вийти на пенсію за віком у 60 років не вдасться. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
