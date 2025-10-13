Пенсии в 2025 году — кто и когда обязан пройти идентификацию в ПФУ

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, до какого числа и кому из украинских граждан необходимо пройти идентификацию для сохранения права на выплаты. Соответствующую процедуру можно осуществить лично в фонде или онлайн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Кто и когда обязан пройти идентификацию в ПФУ

Как объясняют в Пенсионном фонде, требование пройти идентификацию необходимо для того, чтобы государство точно знало, что выплаты поступают законным получателям.

Необходимость в идентификации касается двух больших категорий граждан, для которых предусмотрены разные конечные сроки для соответствующей процедуры.

Согласно правилам, до 1 ноября 2025 года обновить данные должны получатели государственных социальных выплат, которые на начало полномасштабной войны были зарегистрированы на оккупированных территориях, или, где велись боевые действия, и не обращались после 24 февраля 2022 года для продолжения выплат. Речь идет о:

лицах с инвалидностью;

детях с инвалидностью;

лицах, достигших 60-летия, однако не имеющих права на пенсию (получающих соцпенсии).

Кроме того, до 31 декабря текущего года обязаны пройти идентификацию еще несколько категорий граждан, чтобы не потерять право на выплаты. Требование касается:

пенсионеров и страхователей, проживающих на оккупированных территориях;

лиц, которые после 24 февраля 2022-го покинули оккупированные регионы и не зарегистрировались как внутренне перемещенные лица;

пенсионеров, которые временно выехали за границу.

Варианты осуществления процедуры идентификации

В ПФУ отметили, что обновить данные о себе можно лично или в дистанционном режиме. Доступны следующие способы процедуры идентификации:

через сервисный центр Пенсионного фонда;

дистанционно по видеосвязи с предварительной регистрацией на портале е-услуг ПФУ;

на портале е-услуг Пенсионного фонда, авторизовавшись с помощью электронной подписи "Дія.Підпис";

в дипучреждении Украины за рубежом, отправив документы по почте в ПФУ по месту регистрации.

