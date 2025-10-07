ПриватБанк нагадав про необхідність актуалізації інформації — хто має пройти

Картка ПриватБанку в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" зобов'язані проходити процедуру актуалізації даних. У фінустанові пояснили, для чого це необхідно, та дали рекомендації, як правильно осучаснити інформацію.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на дані банку.

Необхідність актуалізації інформації у ПриватБанку

Згідно з даними банку, клієнти зобов'язані оновлювати відомості, навіть якщо вони не змінювались, інакше стане неможливо здійснювати операції за картками та рахунками.

Актуалізація даних передбачена законом Національного банку України (НБУ) щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Вимога стосується усіх банків в Україні під час воєнного стану. Банки зобов'язані вживати заходів з контролю достовірності інформації для виявлення недобросовісних клієнтів.

Згідно з постановою НБУ № 65, тривалість оновлення відомостей для кожного клієнта має визначатися індивідуально за сукупністю факторів, проте не рідше, ніж раз на п’ять років.

Як правильно оновити дані у "Приват24"

У банку зазначили, що всі, хто отримає сповіщення у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24" щодо актуалізації, мають пройти таку процедуру.

Якщо дані в анкеті-опитувальнику не оновити, то операції за картками та рахунками стануть неможливими.

Згідно з правилами, механізм актуалізації анкетних даних у мобільному застосунку такий:

необхідно зайти в розділ "Актуалізувати інформацію";

зазначити відсутність зв’язків з РФ чи Білоруссю;

підтвердити фінансові операції через ПІН-код карти;

внести необхідну персональну інформацію;

додати документ в "Дії" чи вибрати зі списку;

зробити знімок документа, якщо актуалізація відбувається не через "Дію";

вказати дані про адресу реєстрації, а також фактичне місце проживання клієнта;

зазначити свій соціальний статус.

Після цього банк надішле повідомлення "Документи отримано на перевірку" та попросить завірити підписом.

