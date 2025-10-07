Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Фінанси Загроза втрати доступу до рахунків ПриватБанку — що треба знати

Загроза втрати доступу до рахунків ПриватБанку — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 07:01
ПриватБанк нагадав про необхідність актуалізації інформації — хто має пройти
Картка ПриватБанку в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" зобов'язані проходити процедуру актуалізації даних. У фінустанові пояснили, для чого це необхідно, та дали рекомендації, як правильно осучаснити інформацію.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на дані банку.

Реклама
Читайте також:

Необхідність актуалізації інформації у ПриватБанку

Згідно з даними банку, клієнти зобов'язані оновлювати відомості, навіть якщо вони не змінювались, інакше стане неможливо здійснювати операції за картками та рахунками. 

Реклама

Актуалізація даних передбачена законом Національного банку України (НБУ) щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Вимога стосується усіх банків в Україні під час воєнного стану. Банки зобов'язані вживати заходів з контролю достовірності інформації для виявлення недобросовісних клієнтів.

Згідно з постановою НБУ № 65, тривалість оновлення відомостей для кожного клієнта має визначатися індивідуально за сукупністю факторів, проте не рідше, ніж раз на п’ять років.

Реклама

Як правильно оновити дані у "Приват24"

У банку зазначили, що всі, хто отримає сповіщення у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24" щодо актуалізації, мають пройти таку процедуру.

Якщо дані в анкеті-опитувальнику не оновити, то операції за картками та рахунками стануть неможливими.

Згідно з правилами, механізм актуалізації анкетних даних у мобільному застосунку такий:

  • необхідно зайти в розділ "Актуалізувати інформацію";
  • зазначити відсутність зв’язків з РФ чи Білоруссю;
  • підтвердити фінансові операції через ПІН-код карти;
  • внести необхідну персональну інформацію;
  • додати документ в "Дії" чи вибрати зі списку;
  • зробити знімок документа, якщо актуалізація відбувається не через "Дію";
  • вказати дані про адресу реєстрації, а також фактичне місце проживання клієнта;
  • зазначити свій соціальний статус.

Після цього банк надішле повідомлення "Документи отримано на перевірку" та попросить завірити підписом.

Раніше ми писали, що за міжнародні перекази можна буде отримувати кешбеки до 25 березня 2026 року. Сума винагороди може сягати 25 тис. грн.  

Також ми розповідали, що у ПриватБанку клієнти можуть зіткнутися з проблемами у відділеннях під час зняття валютних депозитів. Банки можуть видавати купюри старих зразків, хоч вони вважаються повноцінним платіжним засобом.  

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації