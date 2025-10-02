ПриватБанк гарантує знижку у 10% на товари — хто і як може отримати

Картка та телефон у руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" можуть скористатися можливістю отримати додаткові знижки під час оплати за деякі види товарів. Максимально обіцяють повернення 10% від суми у разі оплати карткою банку.

Про це йдеться у повідомленні банку у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

На які товари передбачені знижки клієнтам ПриватБанку

Як зазначається в інформації державної фінустанови, клієнти мають можливість отримати фінансові бонуси у разі купівлі товарів у мережі інтернет. Дозволяється купувати тільки певні види товарів, призначених для малюків. Знижки нададуть у разі шопінгу у конкретному українському онлайн-магазині Rozetka.

"Малюків приносить лелека! А знижки на товари для малюків — ми! Даруємо 10% додаткової знижки при оплаті карткою ПриватБанку на визначені товари для малюків на сайті Rozetka", — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Як отримати персоналізовану знижку за покупки

За даними банку, клієнти у разі купівлі товарів для малюків у мережі інтернет на сайті Rozetka, зможуть знайти персоналізовану знижку у розділі "Привіт" у мобільному застосунку "Приват24". Для цього необхідно зробити кілька кроків:

Спочатку потрібно активувати пропозицію, для цього натиснувши позначку "+" у мобільному застосунку. Далі необхідно замовити визначені товари на сайті Rozetka. Під час розрахунку необхідно обрати акційний варіант оплати під назвою "-10% знижки з карткою ПриватБанку". Після цього клієнт має оплатити покупку карткою ПриватБанку.

У разі виконання всіх вищевказаних пунктів покупці одразу отримають 10% знижку.

Раніше ми писали, що можуть виникнути деякі проблеми зі зняттям валютних депозитів у ПриватБанку. Дехто зіткнувся з неможливістю отримання вкладів новими купюрами.

Ще розповідали, як клієнтам ПриватБанку отримати бонуси за деякі перекази на карти Visa. Очікується, що можна розраховувати на різні суми кешбеків, від 250 грн до 25 тис. грн.