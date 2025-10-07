Видео
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Главная Финансы Угроза потери доступа к счетам ПриватБанка — что нужно знать

Угроза потери доступа к счетам ПриватБанка — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 07:01
ПриватБанк напомнил о необходимости актуализации информации — кто должен пройти
Карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" обязаны проходить процедуру актуализации данных. В финучреждении объяснили, для чего это необходимо и дали рекомендации, как правильно осовременить информацию.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на данные банка.

Читайте также:

Необходимость актуализации информации в ПриватБанке

Согласно данным банка, клиенты обязаны обновлять сведения, даже если они не менялись, иначе станет невозможно осуществлять операции по картам и счетам.

Актуализация данных предусмотрена законом Национального банка Украины (НБУ) по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Требование касается всех банков в Украине во время военного положения. Банки обязаны принимать меры по контролю достоверности информации для выявления недобросовестных клиентов.

Согласно постановлению НБУ № 65, продолжительность обновления сведений для каждого клиента должна определяться индивидуально по совокупности факторов, однако не реже, чем раз в пять лет.

Как правильно обновить данные в "Приват24"

В банке отметили, что все, кто получит уведомление в мобильном приложении или веб-версии "Приват24" по актуализации, должны пройти такую процедуру.

Если данные в анкете-опроснике не обновить, то операции по картам и счетам станут невозможными.

Согласно правилам, механизм актуализации анкетных данных в мобильном приложении следующий:

  • необходимо зайти в раздел "Актуализировать информацию";
  • отметить отсутствие связей с РФ или Беларусью;
  • подтвердить финансовые операции через ПИН-код карты;
  • внести необходимую персональную информацию;
  • добавить документ в "Дії" или выбрав из списка;
  • сделать снимок документа, если актуализация происходит не через "Дію";
  • указать данные об адресе регистрации, а также фактическое место жительства клиента;
  • указать свой социальный статус.

После этого банк пришлет сообщение "Документы получены на проверку" и попросит заверить подписью.

Ранее мы писали, что за международные переводы можно будет получать кэшбэк до 25 марта 2026 года. Сумма вознаграждения может достигать 25 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке клиенты могут столкнуться с проблемами в отделениях при снятии валютных депозитов в валюте. Банки могут выдавать купюры старых образцов, хотя они считаются полноценным платежным средством.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
