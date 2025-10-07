ПриватБанк напомнил о необходимости актуализации информации — кто должен пройти

Угроза потери доступа к счетам ПриватБанка — что нужно знать
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" обязаны проходить процедуру актуализации данных. В финучреждении объяснили, для чего это необходимо и дали рекомендации, как правильно осовременить информацию.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на данные банка.
Необходимость актуализации информации в ПриватБанке
Согласно данным банка, клиенты обязаны обновлять сведения, даже если они не менялись, иначе станет невозможно осуществлять операции по картам и счетам.
Актуализация данных предусмотрена законом Национального банка Украины (НБУ) по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных противоправным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Требование касается всех банков в Украине во время военного положения. Банки обязаны принимать меры по контролю достоверности информации для выявления недобросовестных клиентов.
Согласно постановлению НБУ № 65, продолжительность обновления сведений для каждого клиента должна определяться индивидуально по совокупности факторов, однако не реже, чем раз в пять лет.
Как правильно обновить данные в "Приват24"
В банке отметили, что все, кто получит уведомление в мобильном приложении или веб-версии "Приват24" по актуализации, должны пройти такую процедуру.
Если данные в анкете-опроснике не обновить, то операции по картам и счетам станут невозможными.
Согласно правилам, механизм актуализации анкетных данных в мобильном приложении следующий:
- необходимо зайти в раздел "Актуализировать информацию";
- отметить отсутствие связей с РФ или Беларусью;
- подтвердить финансовые операции через ПИН-код карты;
- внести необходимую персональную информацию;
- добавить документ в "Дії" или выбрав из списка;
- сделать снимок документа, если актуализация происходит не через "Дію";
- указать данные об адресе регистрации, а также фактическое место жительства клиента;
- указать свой социальный статус.
После этого банк пришлет сообщение "Документы получены на проверку" и попросит заверить подписью.
Ранее мы писали, что за международные переводы можно будет получать кэшбэк до 25 марта 2026 года. Сумма вознаграждения может достигать 25 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что в ПриватБанке клиенты могут столкнуться с проблемами в отделениях при снятии валютных депозитов в валюте. Банки могут выдавать купюры старых образцов, хотя они считаются полноценным платежным средством.
Читайте Новини.LIVE!