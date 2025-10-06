Бонуси за міжнародні перекази у ПриватБанку — що пропонують українцям

Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного ПриватБанку зможуть отримати бонуси до 25 тисяч гривень. Таку нагоду матимуть українці, які надсилатимуть або отримуватимуть валютні перекази.

Про це повідомила пресслужба банку.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про програму

Участь у програмі відбувається автоматично, якщо:

ви отримуєте міжнародні перекази на картку ПриватБанку через мобільний застосунок "Приват24";

переказуєте кошти з валютної картки на міжнародні карти Visa.

Розмір мінімальної транзакції становить 50 доларів. Найбільші шанси отримати бонуси будуть у клієнтів, які виконуватимуть операції частіше. Зазначається, що кожен міжнародний переказ — шанс отримати кешбек. Розмір винагороди може сягати від 250 до 25 тисяч гривень. Програма діятиме до 25 березня 2026 року.

Як взяти участь в акції

Переказувати долари чи євро з валютних карток на закордонні картки Visa можна у додатку чи вебверсії Приват24. Для цього:

обираєте у меню пункт Переказати;

заповнюєте необхідні поля та тиснете на "Продовжити";

підтверджуєте переказ, натиснувши "Оплатити".

Гроші зараховуються на рахунок одержувача автоматично. Один клієнт може отримувати кешбек декілька разів протягом різних етапів акції.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк знижує до нуля кредитні ліміти деяким клієнтам. У банку пояснили, що відбувається. Дізнавайтесь також, які знижки за онлайн-шопінг можуть отримати клієнти ПриватБанку.