В Ощадбанку попередили, хто втратить доступ до коштів з 30 червня

Банківське відділення, картка в руках. Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" попередив клієнтів про загрозу втрати доступу до певних сум коштів на окремих картках. Йдеться про спеціальні рахунки, кошти на яких анулюють у разі невикористання до кінцевого терміну — 30 червня 2026 року.

Про те, як не втратити кошти, розповідають Новини.LIVE.

Кого можуть позбавити доступу до рахунків в Ощадбанку

За інформацією банку, йдеться про картки "Національний кешбек", видані Ощадбанком, на які громадяни накопичують компенсації за придбання товарів українського виробництва.

Клієнти банку мають використати накопичені суми до кінця поточного місяця. Якщо цього не зробити — гроші автоматично повернуться до державної казни.

З огляду на це, громадянам рекомендують витратити зібрані гроші з картки "Національний кешбек" до 30 червня 2026 року на такі позиції:

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оплату житлово-комунальних послуг;

поштові послуги;

українські продукти;

ліки та медичні вироби;

книги чи друковану продукцію;

донати для підтримки ЗСУ.

У фінустанові запевнили, що загалом не йдеться про завершення програми, лише необхідно вчасно використати накопичені суми.

Відповідна урядова ініціатива працюватиме надалі: як і раніше кешбек нараховуватиметься в автоматичному режимі, а перевірити баланс можна буде у застосунку "Дія".

Умови щодо максимальної суми коштів за місяць залишаються незмінними. Громадянам за придбання української продукції нараховуватимуть до 3 000 грн.

Як підключити картки Ощадбанку до кешбек-програми

Якщо громадяни досі не долучились до державної програми, покликаної підтримати вітчизняного виробника, це можна зробити за інструкцією у застосунку "Мобільний Ощад".

Для цього необхідно виконати такі дії:

потрібно встановити останню версію застосунку Ощадбанку та "Дії";

далі на головному екрані застосунку "Ощад24" натиснути "+" (Мої можливості);

вказати "Замовити картку";

перейти у пункт "Нацкешбек";

у застосунку "Дія" обрати опцію "Нацкешбек";

обрати картку Ощаду для зарахування кешбеку;

в "Ощад24" вказати карту (зарплатну/пенсійну), якою робитиметься оплата за товари;

дати згоду на передачу інформації про транзакції для нарахування кешбеку.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк для убезпечення фінансових рахунків клієнтів від шахраїв запровадив жорсткі ліміти на перекази. Значні суми коштів неможливо відправити в "Ощад24/7", якщо під рукою немає фінансового номера телефону. Саме на нього нині відправляють код для підтвердження таких операцій. Більше 1 000 грн відправити неможливо без додаткової згоди.

Також Новини.LIVE писали, що громадяни можуть знизити чи підвищити ліміти в застосунку Ощадбанку. Цей підхід також діє для більшої безпеки для коштів. Встановити його можна, зайшовши у програму та обравши картку, яка потребує налаштування. Окрім того, підкоригувати обмеження громадянам можна через чат-бот банку.