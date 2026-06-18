Перекази в Ощад24 від 1 000 грн: що важливо знати клієнтам у червні

Люди з карткою та телефоном в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" з метою убезпечення коштів клієнтів від шахрайських списань встановив жорсткі ліміти та вимагає додаткового підтвердження у разі здійснення грошових переказів через "Ощад24/7" . Відомо, які суми неможливо відправити без введення коду, надісланого на фінансовий номер телефону, та інші актуальні обмеження у червні 2026 року.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, посилаючись на представників банку.

Актуальні ліміти на грошові перекази в Ощадбанку у червні

Як пояснив представник фінустанови, Ощадбанк в рамках мінімізації загроз з боку шахраїв запровадив жорсткі вимоги на здійснення фінансових операцій через мобільний застосунок та веббанкінг "Ощад24/7", оскільки саме на дистанційне списання коштів надходить найбільше скарг від клієнтів.

Суворі підходи, введенні банком, дозволяють знизити ризики втрати коштів з банківських рахунків фізичних осіб. Йдеться про вимогу мінімально можливої суми, яка не вимагає підтвердження через SMS-код на фінансовий номер телефону клієнтів. Більш значні відправлення потребують обов’язкової додаткової згоди від відправника.

Якщо раніше відповідні запити могли надходити через різні канали комунікації з банком, зокрема через мережу інтернет, то нині коди відправлять виключно у формі SMS-сповіщень на номери, прив'язані до карток. Відповідні зміни унеможлюють протиправну роботу шахраїв, які намагаються отримати онлайн-доступ до коштів громадян через мережу.

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З огляду на це, у 2026 році всі без винятку клієнти зобов'язані підтверджувати такі операції. Нині лише операції до 1 000 грн дозволяються здійснювати без OTP-верифікації, тоді як більші обсяги коштів підлягають підтвердження.

Як зауважили у банку, такі обмеження стали складовою політики поглибленої автентифікації осіб, яку запровадили в рамках дії рішення Національного банку України (НБУ) (постанова №58 від 03.05.2023).

Окрім того, у нічний час доби діє обмеження на переказ коштів, адже саме в цей період фіксується найвища шахрайська активність. Не дозволяється відправляти онлайн понад 10 000 грн. Через це у фінустанові рекомендують перенести здійснення відповідних операцій на денний час.

Які проблеми з переказами через "Ощад24" мають клієнти

За інформацією клієнтів на сторінці банку у соцмережі Facebook, деякі громадяни зіткнулися з труднощами через необхідність підтвердження фіноперацій шляхом отримання SMS-повідомлень з кодом. Дехто просить повернути можливість отримувати коди іншими каналами зв'язку. Така необхідність продиктована тим, що не скрізь є мобільне покриття, а тому частина громадян позбавлена моржливості робити перекази.

Зокрема, на таку проблему нарікають українські військовослужбовці, які перебувають на територіях бойових дій, де немає стільникового зв'язку, а також громадяни в окупації.

Через такі обмеження вони не мають можливості вільно користуватися власними коштами та здійснювати необхідні елементарні розрахунки.

Представник Ощадбанку пояснив, що відповідні заходи надалі залишаються актуальними з метою зміцнення захисту клієнтів від шахраїв, сплеск активності яких спостерігається під час воєнного стану.

Ще Новини.LIVE розповідали, як змінити ліміти в застосунку "Ощад24" за карткою. У банку пояснили, що це зробити можна через застосунок. Для цього потрібно зайти у програму та обрати картку, яка вимагає налаштування. Окрім того, змінити або зняти обмеження громадяни можуть через чат-бот Ощадбанку.

Також Новини.LIVE писали про дію тарифів для віртуальних карток Ощадбанку у червні. Зокрема, деякі операції залишаться безплатними, проте передбачається комісія за зняття готівки та за здійснення окремих видів платежів. Громадяни можуть легко відкрити віртуальну карту Ощадбанку. Для цього потрібно виконати кілька кроків у застосунку "Дія".