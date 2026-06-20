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Главная Финансы Угроза потери доступа к средствам с 30 июня: что требует Ощадбанк

Угроза потери доступа к средствам с 30 июня: что требует Ощадбанк

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 06:01
В Ощадбанке предупредили, кто лишится доступа к средствам с 30 июня
Банковское отделение, карта в руках. Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный  "Ощадбанк" предупредил клиентов об угрозе потери доступа к определенным суммам средств на отдельных картах. Речь идет о специальных счетах, средства на которых аннулируются в случае неиспользования до окончательного срока — 30 июня 2026 года.

О том, как не потерять средства, рассказывают Новини.LIVE.

Кого могут лишить доступа к счетам в Ощадбанке

По информации банка, речь идет о картах "Национальный кэшбэк", выданных Ощадбанком, на которые граждане накапливают компенсации за покупку товаров украинского производства.

Клиенты банка должны использовать накопленные суммы до конца текущего месяца. Если этого не сделать — деньги автоматически вернутся в государственную казну.

В связи с этим гражданам рекомендуется потратить накопленные средства с карты "Национальный кэшбэк" до 30 июня 2026 года на следующие цели:

Читайте также:
  • оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • почтовые услуги;
  • украинские продукты;
  • лекарства и медицинские изделия;
  • книги или печатную продукцию;
  • пожертвования в поддержку ВСУ.

В финансовом учреждении заверили, что в целом речь не идет о завершении программы, просто необходимо своевременно использовать накопленные суммы.

Соответствующая правительственная инициатива будет действовать и в дальнейшем: как и раньше, кэшбэк будет начисляться в автоматическом режиме, а проверить баланс можно будет в приложении "Дія".

Условия относительно максимальной суммы средств в месяц остаются неизменными. Гражданам за покупку украинской продукции будут начислять до 3 000 грн.

Как подключить карты Ощадбанка к кэшбэк-программе

Если граждане до сих пор не присоединились к государственной программе, призванной поддержать отечественного производителя, это можно сделать, следуя инструкции в приложении "Мобильный Ощад".

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • установить последнюю версию приложений Ощадбанка и "Дії";
  • затем на главном экране приложения "Ощад24" нажать "+" (Мои возможности);
  • указать "Заказать карту";
  • перейти в раздел "Нацкэшбэк";
  • в приложении "Дія" выбрать опцию "Нацкэшбэк";
  • выбрать карту Ощадбанка для зачисления кэшбэка;
  • в "Ощад24" указать карту (зарплатную/пенсионную), с которой будет производиться оплата товаров;
  • дать согласие на передачу информации о транзакциях для начисления кэшбэка.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк для защиты финансовых счетов клиентов от мошенников ввел жесткие лимиты на переводы. Значительные суммы средств невозможно отправить в "Ощад24/7", если под рукой нет финансового номера телефона. Именно на него сейчас отправляют код для подтверждения таких операций. Более 1 000 грн отправить невозможно без дополнительного согласия.

Также Новини.LIVE сообщали, что граждане могут снизить или повысить лимиты в приложении Ощадбанка. Такой подход также способствует большей безопасности средств. Установить его можно, зайдя в приложение и выбрав карту, которая требует настройки. Кроме того, скорректировать ограничения граждане могут через чат-бот банка.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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