В Ощадбанку назвали основні загрози шахрайських списань — що варто знати

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, як відбуваються шахрайські списання коштів клієнтів з банківських рахунків та як убезпечити себе від такої загрози. Там наголосили, що українці самі втрачають пильність, порушуючи основні правила фінансової безпеки.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у Telegram.

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Загроза шахрайських списань в Ощадбанку

Голова правління одного з найбільших державних банків попередив про загрозу шахрайства, навівши показовий приклад, який шириться у мережі інтернет.

За його словами, шахраї під виглядом виплати допомоги просять перейти за спеціальним посиланням, сподіваючись на довірливість громадян.

"Черговий раз нагадую читачам каналу про загрозу шахрайства. Ось такі оголошення приходить у месенджерах українцям...У тексті оголошення написано, що "дійсно приходять гроші" і це правда — але вони приходять шахраям", — написав він, додавши скриншот такої публікації.

Скриншот. Джерело: С. Наумов у Telegram

Дії клієнтів Ощадбанку для захисту від шахраїв

Наумов зауважив, що деякі співгромадяни діють необачно і переходять за посиланням, після чого втрачають заощадження.

Він опублікував цілий список заборон, які дозволять зберегти свої гроші та не стати жертвою зловмисників. Необхідно запам’ятати:

що жодну допомогу неможливо оформити через сайт/застосунок Ощадбанку;

ніколи не можна переходити за посиланням з підозрілих повідомлень, навіть якщо мають вигляд офіційних;

не можна передавати дані банківської картки (ПІН-код і CVV-код), зокрема тим, хто представився нібито співробітником банку;

не можна розголошувати отримані під час банківських операцій коди;

не варто втрачати пильність, оскільки винахідливі шахраї використовують найнеочікуваніші схеми.

Також посадовець порадив, у випадку виникнення підозри на шахрайські дії, телефонувати до операторів Ощадбанку за номером: 0 800 210 800.

"Нехай ваші гроші завжди будуть у безпеці!", — наголосив голова правління Ощадбанку.

Раніше ми повідомляли, що клієнти Ощадбанку поскаржились на шахраїв на майданчику OLX. Проте на порталі надано низку рекомендацій, як покупцям не стати жертвою шахраїв.

Ще ми розповідали, що Ощадбанк закликали покращити захист від шахраїв, адже українці мають дані таких осіб, номери їхніх карток та прізвища. Однак фінустанова заявляє, що не збирає відповідну інформацію.