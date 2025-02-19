Клієнтка Ощадбанку втратила кошти на OLX — що треба знати

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Клієнтка державної фінустанови "Ощадбанк" розповіла, як натрапила на шахраїв на платформі оголошень OLX.ua. Потенційними жертвами можуть стати громадяни, які хочуть купити товар за незвично низькими цінами.

Про таку ситуацію йдеться на сайті "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу фінустанов.

Читайте також:

Детальніше про втрату коштів клієнткою Ощадбанку

Як зазначила клієнтка, вона натрапила на шахраїв на платформі OLX.ua, бажаючи купити квіти за "вигідними" цінами. Продавець вимагав здійснити передоплату, шляхом перерахунку грошей на картку.

Після тривалого зволікання з доставкою повідомлення з оголошення про продаж квітів взагалі зникло з дошки OLX.ua.

Клієнтка банку опублікувала номер банківської картки, щоб убезпечити інших від шахраїв.

"Виставляють на продаж квіти за низькими цінами. Отримують попередню оплату на карту 4790 7299 5713 2343, кілька днів тягнуть с доставкою, а потім видаляють оголошення...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Безпечні покупки у сервісі OLX

На порталі OLX зібрано низку рекомендацій, як покупцям не натрапити на шахраїв. Є багато різних способів викрасти гроші покупців, проте особливо небезпечним видом шахрайства є фішинг, що дозволяє незаконно заволодіти даними користувачів: логіном, паролем, платежам, одноразовими паролями, іншою інформацією з обмеженим доступом.



Якщо громадянин постраждав від дій шахрая, радять обов'язково звернутися із заявою в поліцію, оскільки тільки правоохоронні органи можуть знайти та вжити заходів щодо правопорушника. У поліції мають відкрити справу за ст. 190 Кримінального кодексу "Шахрайство".

Шахрайський механізм. Джерело: портал OLX

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку пояснили, коли загрожує обмеження доступ до рахунків клієнтів. Також відомо, як діяти у таких випадках.

Ще ми розповідали, як діяти біженцям у разі закінчення терміну дії карток. У банку пояснили, що старими картками можна розраховуватися поки що навіть за кордоном.