В Ощадбанке назвали основные угрозы мошеннических списаний — что стоит знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, как происходят мошеннические списания средств клиентов с банковских счетов и как обезопасить себя от такой угрозы. Там отметили, что украинцы сами теряют бдительность, нарушая основные правила финансовой безопасности.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в Telegram.

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Глава правления одного из крупнейших государственных банков предупредил об угрозе мошенничества, приведя показательный пример, который распространяется в сети интернет.

По его словам, мошенники под видом выплаты помощи просят перейти по специальной ссылке, надеясь на доверчивость граждан.

"Очередной раз напоминаю читателям канала об угрозе мошенничества. Вот такие объявления приходит в мессенджерах украинцам... В тексте объявления написано, что "действительно приходят деньги" и это правда — но они приходят мошенникам", — написал он, добавив скриншот такой публикации.

Скриншот. Источник: С. Наумов в Telegram

Действия клиентов Ощадбанка для защиты от мошенников

Наумов отметил, что некоторые сограждане действуют опрометчиво и переходят по ссылке, после чего теряют сбережения.

Он опубликовал целый список запретов, которые позволят сохранить свои деньги и не стать жертвой злоумышленников. Необходимо запомнить:

что никакую помощь невозможно оформить через сайт/приложение Ощадбанка;

никогда нельзя переходить по ссылке из подозрительных сообщений, даже если имеют вид официальных;

нельзя передавать данные банковской карты (ПИН-код и CVV-код), в частности тем, кто представился якобы сотрудником банка;

нельзя разглашать полученные во время банковских операций коды;

не стоит терять бдительность, поскольку изобретательные мошенники используют самые неожиданные схемы.

Также чиновник посоветовал, в случае возникновения подозрения на мошеннические действия, звонить к операторам Ощадбанка по номеру: 0 800 210 800.

"Пусть ваши деньги всегда будут в безопасности!", — подчеркнул глава правления Ощадбанка.

Ранее мы сообщали, что клиенты Ощадбанка пожаловались на мошенников на площадке OLX. Однако на портале предоставлен ряд рекомендаций, как покупателям не стать жертвой мошенников.

Еще мы рассказывали, что Ощадбанк призвали улучшить защиту от мошенников, ведь украинцы имеют данные таких лиц, номера их карт и фамилии. Однако финучреждение заявляет, что не собирает соответствующую информацию.