Нафтогаз попередив про зміни для розрахунку за газ для уникнення боргу

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили, що електронні рахунки за березень вже доступні в цифрових сервісах для завчасної оплати для уникнення заборгованості. Також закликали клієнтів у розрахунку за блакитне паливо звернути увагу на зміни щодо реквізитів, які сталися навесні 2026 року.

Як платити за газ Нафтогазу для уникнення боргу

У компанії зазначили, що клієнтам вже доступні сформовані електронні рахунки для оплати за спожитий ресурс за березень. Отримати доступ до них можна в "один клік":

у мобільному застосунку "Куб";

в особистому кабінеті на порталі Нафтогазу.

Для уникнення боргу, нарахування пені та припинення постачання газу сплачувати рахунки "Нафтогазу" необхідно до 25 числа щомісяця.

"Щоб не накопичувати борг, сплатіть рахунок до 25 числа. І ще: не чекайте паперові квитанції, переходьте на цифрові в наших онлайн-сервісах. Так оплата стає зручнішою і потребує менше зусиль", — йдеться у повідомленні.

Також онлайн-сервіси дають знижку 1% під час оплати до 15 числа (через особистий кабінет чи "Куб").

Нові реквізити та інші зміни у Нафтогазі

Клієнтів закликали під час розрахунку за природний газ звернути увагу на зміни щодо реквізитів, що сталися навесні 2026 року. Для уникнення боргу необхідно надсилати кошти за іншими даними.

Вказуючи особовий рахунок від ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" у призначенні платежу, потрібно створити новий шаблон у платіжних системах та здійснити оплату за такими оновленими реквізитами:

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України";

ЄДРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Відповідні зміни відбулися в автоматичному режимі для всіх банків, які є партнерами компанії, однак у деяких з них на оновлення реквізитів у системах може піти певний час. З огляду на це, необхідно звірити дані.

Громадяни можуть перевірити актуальні реквізити на офіційному порталі Нафтогазу у розділі "Новини" та "Офіційна інформація", а також у паперових платіжках, де мають бути вказані вже нові дані.

Також у компанії нагадали про зміни щодо способів передачі показників. Один із сервісів Нафтогазу більше не працює для збору даних лічильників. Йдеться про передачу показників через чат-бот GASUA. Тепер усі сервіси, пов'язані з обслуговуванням, перенесено в застосунок "Куб". У ньому можна швидко передавати дані, оплачувати та керувати рахунками.

