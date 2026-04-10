Нафтогаз предупредил об изменениях для расчета за газ во избежание долга

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что электронные счета за март уже доступны в цифровых сервисах для заблаговременной оплаты во избежание задолженности. Также призвали клиентов в расчете за голубое топливо обратить внимание на изменения относительно реквизитов, которые произошли весной 2026 года.

Как платить за газ Нафтогазу во избежание долга

В компании отметили, что клиентам уже доступны сформированные электронные счета для оплаты за потребленный ресурс за март. Получить доступ к ним можно в "один клик":

в мобильном приложении "Куб";

в личном кабинете на портале Нафтогаза.

Во избежание долга, начисления пени и прекращения поставок газа оплачивать счета "Нафтогаза" необходимо до 25 числа ежемесячно.

"Чтобы не накапливать долг, оплатите счет до 25 числа. И еще: не ждите бумажные квитанции, переходите на цифровые в наших онлайн-сервисах. Так оплата становится более удобной и требует меньше усилий", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Также онлайн-сервисы дают скидку 1% при оплате до 15 числа (через личный кабинет или "Куб").

Новые реквизиты и другие изменения в Нафтогазе

Клиентов призвали при расчете за природный газ обратить внимание на изменения относительно реквизитов, произошедшие весной 2026 года. Во избежание долга необходимо отправлять средства по другим данным.

Указывая лицевой счет от ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" в назначении платежа, нужно создать новый шаблон в платежных системах и произвести оплату по таким обновленным реквизитам:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ 40121452;

Р/р UA723204780000026006000255925;

МФО 320478;

АБ "Укргазбанк".

Соответствующие изменения произошли в автоматическом режиме для всех банков, которые являются партнерами компании, однако у некоторых из них на обновление реквизитов в системах может уйти некоторое время. Учитывая это, необходимо сверить данные.

Граждане могут проверить актуальные реквизиты на официальном портале Нафтогаза в разделе "Новости" и "Официальная информация", а также в бумажных платежках, где должны быть указаны уже новые данные.

Также в компании напомнили об изменениях относительно способов передачи показателей. Один из сервисов Нафтогаза больше не работает для сбора данных счетчиков. Речь идет о передаче показателей через чат-бот GASUA. Теперь все сервисы, связанные с обслуживанием, перенесены в приложение "Куб". В нем можно быстро передавать данные, оплачивать и управлять счетами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в апреле 2026 года украинцам поступит "третья платежка" за природный газ, суммы в которой будут зависеть от различных факторов. Специалисты Газсети намерены обследовать внутридомовые системы газоснабжения в ряде многоэтажек.

Также Новини.LIVE писали, что в апреле второй раз за год повысилась стоимость распределения газа для некоторых клиентов. Тарифы на доставку выросли для небытовых потребителей до 3,60 грн за 1 куб. м в месяц (без НДС).